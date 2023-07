Piaggio MP3 Life Support: si rinnova il tre ruote per le emergenze

Il Piaggio MP3 Life Support si rinnova. Si tratta dello scooter a tre ruote del marchio italiano, dotato dell’allestimento specifico per le risposte all’emergenza, che si presenta ora nelle nuove versioni 400 e 530 HPE, aumentando il livello di sicurezza, grazie ad una dotazione tecnologica avanzata.

Le novità

La versione 530 HPE, in particolare, è il primo scooter al mondo dotato di sistemi di assistenza alla guida ARAS, che svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo la funzione Blind Spot Information System (BLIS), che avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori, attraverso apposite segnalazioni sul display TFT a colori. Altra funzione è la retromarcia, ora integrata dalla videocamera posteriore.

La versione per le emergenze

Oltre a quest’ultime novità, rispetto a un classico Piaggio MP3, l’allestimento Life Support prevede luci a led lampeggianti e sirene anteriori, asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360° e adesivi ad alta rifrangenza.

L’aggiunta del bauletto aumenta la capacità di carico fino a 102 litri, per trasportare agevolmente materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero tra cui BLS (Basic Life Support) e ALS (Advance Life Support), defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.

Anche in Italia

Il Piaggio MP3 Life Support è utilizzato già in diversi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia ed Israele, ma dall’anno scorso è arrivato anche in Italia, come supporto ad alcune associazioni di volontariato. L’utilizzo di questo mezzo è stato possibile nel nostro Paese, dopo la modifica del Codice della Strada 2021.