MV Agusta F3 Competizione: 300 esemplari che vestono d’esclusività la potente Supersport [FOTO]

MV Augusta F3 Competizione è la nuova Supersport col quale la Casa varesina fissa un nuovo punto di riferimento nel segmento per quel che riguarda potenza, leggerezza ed eleganza. Lo fa con una moto estrema e ricca di fascino, esaltata in una veste decisamente esclusiva per una serie limitata che sarà prodotta in soli 300 esemplari.

Motore tre cilindri 798 cc da 160 CV

Pronta a farsi ammirare in anteprima dal pubblico di EICMA 2024 nei prossimi giorni, la MV Agusta F3 Competizione monta il motore tre cilindri 798 cc controrotante di MV Agusta, dotato di valvole in titanio che consentono il raggiungimento di elevati regimi di rotazione, per una potenza complessiva di 160 CV a 13.500 giri.

Peso alleggerito ed aerodinamica affinata

Forte di una cura artigianale che ne caratterizzerà ognuno dei 300 pezzi prodotti, la F3 Competizione vanta un peso inferiore di 14 kg rispetto alla versione RR. Alla maggior leggerezza si affianca l’ottimizzazione aerodinamica, con una serie di appendici, completamente integrate nella carene, realizzati in carbonio forgiato e capaci di generare 8 kg di carico sull’avantreno a velocità di 240 km/h. A completare la dotazione aerodinamica della moto ci sono il cupolino racing fumé, il fiancante della carena e il parafango anteriore in fibra di carbonio.

L’accelerazione 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi beneficia della spinta aggiuntiva garantita dal Launch Control affiancato al sistema di Front Lift Control (FLC).

Display TFT da 5,5 pollici

La MV Agusta F3 Competizione vanta una dotazione avanzata che prevede dashboard con display TFT a colori da 5,5 pollici che consente di sfruttare al meglio l’app MV Ride e tutte le altre funzionalità comprese la navigazione turn-by-turn e la configurazione dei parametri della moto direttamente dallo smartphone.

Ergonomia top e kit racing dedicato

MV Agusta ha curato attentamente anche ogni aspetto relativo ad ergonomia e al comfort di guida, caratteristiche esaltate anche dall’uso di materiali pregiati come il rivestimento della sella in Alcantara.

Ognuna delle 300 unità della F3 Competizione è dotata di targhetta numerata identificativa sulla piastra di sterzo, oltre che di un kit racing dedicato che comprende, tra le altre cose, il sistema di scarico Akrapovic in titanio, la cover sella in fibra di vetro, il telo coprimoto specifico e il certificato di autenticità.