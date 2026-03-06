MV Agusta Enduro Veloce: la rinnovata moto da viaggio italiana

Il segmento delle Travel Enduro sta crescendo rapidamente e MV Agusta vuole rafforzare il proprio posizionamento in questo segmento, aggiornando la Enduro Veloce, con il MY 2026. Due nuove livree per rafforzare l’identità distintiva del modello italiano, sempre il motore tricilindrico 931cc da 124 CV e un pacchetto completo, sia a livello di elettronica che di equipaggiamento, con di serie elementi importanti per chi viaggia, come le valigie in alluminio. Al prezzo di 19.900 euro.

Le novità e le caratteristiche

La Enduro Veloce rappresenta l’interpretazione più orientata alle prestazioni del marchio varesino nella categoria Travel Enduro. Combina il DNA racing del marchio con componenti premium, elettronica avanzata e una dotazione completo, il tutto fornito come equipaggiamento originale.

Entrando nel dettaglio delle novità, le due nuove livree sono una più aggressiva e sportiva in Nero Intenso/Grigio Antracite ed una più elegante e sofisticata in Bianco Perlato/Blu Nordico. Non cambiano le caratteristiche estetiche e nemmeno il motore, con l’albero motore controrotante, per migliorare l’agilità e ridurre l’inerzia giroscopica, per un miglior feeling di guida. La Enduro Veloce 2026 è sempre spinta dal propulsore tricilindrico 931cc da 124 CV e 102 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a 6 rapporti, equipaggiato con il quickshifter EAS 4.0.

Il telaio perimetrale è in acciaio a doppia culla e raggiunge l’equilibrio tra stabilità su strada e assorbimento fuoristrada. Un sottotelaio posteriore rimovibile facilita gli interventi di manutenzione, mentre il forcellone in alluminio riduce il peso e aumenta l’agilità. I piloti possono scegliere tra quattro modalità di guida (Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain), regolando controllo di trazione, freno motore e risposta dell’acceleratore secondo le proprie preferenze.

L’elettronica

La MV Agusta Enduro Veloce, come dicevamo, propone un pacchetto di elettronica già di serie, potendo così garantire sicurezza e controllo, oltre a prestazioni di livello. Tutti i sistemi elettronici, infatti, sono forniti come equipaggiamento originale, completamente integrati nell’architettura della moto. La Enduro Veloce è fornita di IMU a 6 assi, ABS con funzione cornering, Quick Shift, controllo della trazione (Off+6 livelli), Front Lift Control, Engine Brake Control, la risposta del motore regolabile, sensibilità acceleratore (Low/Medium/High), mappatura coppia massima (Low/Medium/High), il limitatore di giri ed il cruise control.

L’equipaggiamento

Anche dal punto di vista dell’equipaggiamento, la MV Agusta Enduro Veloce propone di serie elementi importanti per chi affronta i viaggi a due ruote. Dalle valigie laterali in alluminio con telai di montaggio alle barre di protezione, passando per i fari fendinebbia, il cavalletto centrale e gli pneumatici Bridgestone AT41. Inoltre, ogni esemplare è coperto da una garanzia ufficiale di 5 anni.

Uscita e prezzo

La MV Agusta Enduro Veloce è già disponibile, con un prezzo di 19.900 euro.

Un marchio iconico italiano

MV Agusta è un marchio iconico e prestigioso del mondo italiano delle due ruote, con una storia nata a metà del secolo scorso, con la nascita dell’azienda nel 1945, come evoluzione della Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta. Il primo modello fu la MV 98, ma MV Agusta si fece ben presto conoscere soprattutto per i suoi trionfi nelle competizioni, dominando in particolare nel Motomondiale, con la vittoria di ben 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori), con piloti leggendari come Giacomo Agostini, John Surtees, Mike Hailwood e Phil Read.

Anche i modelli di serie ebbero successo, ma negli anni ’70 arrivarono i problemi e la crisi, con la morte di Domenico Agusta. Abbandonò le competizioni nel 1976 e quattro anni più tardi cessò anche la produzione di motociclette. Il gruppo Cagiva dei fratelli Castiglioni decise di riportarlo alla ribalta negli anni ’90, acquisendo il brand e rilanciandolo come marchio premium. La MV Agusta F4 segnò la rinascita dell’azienda italiana, con un design iconico ed i quattro scarichi sotto la sella.

L’avvio di questo secolo ha visto numerosi cambi di proprietà per l’azienda italiana, comunque sempre posizionandosi come costruttore di moto di alta gamma ed alte prestazioni. Negli ultimi anni, inoltre, MV Agusta ha fatto anche un suo ritorno nel mondo delle corse, soprattutto nel campionato Supersport. Un passaggio importante è stato l’ingresso di KTM nel capitale dell’azienda nel 2022, con l’obiettivo di rafforzare produzione, distribuzione e sviluppo.