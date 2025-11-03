MV Agusta Enduro Veloce 2026: nuove livree e più ricca [FOTO]

La MV Agusta Enduro Veloce si rinnova per il MY 2026, con alcuni aggiornamenti. Sono disponibili due nuove livree, un equipaggiamento più ricco e la garanzia ufficiale di 5 anni. Non cambiano, invece, il design e la parte tecnica del modello italiano, con il motore tricilindrico 931 cc da 124 CV.

Le novità per il 2026

Entrando nel dettaglio delle novità, le due nuove livree sono una più aggressiva e sportiva in Nero Intenso/Grigio Antracite ed una più elegante e sofisticata in Bianco Perlato/Blu Nordico. Gli altri aggiornamenti riguardano, come dicevamo, l’equipaggiamento standard, che ora include le borse laterali, il cavalletto centrale, le barre di protezione, i fari supplementari e gli pneumatici Bridgestone AT41. Inoltre, ora ogni esemplare è coperto da una garanzia ufficiale di 5 anni.

Il motore

Non cambiano le caratteristiche estetiche e nemmeno il motore, con l’albero motore controrotante, per migliorare l’agilità e ridurre l’inerzia giroscopica, per un miglior feeling di guida. La Enduro Veloce 2026 è sempre spinta dal propulsore tricilindrico 931cc da 124 CV e 102 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a 6 rapporti, equipaggiato con il quickshifter EAS 4.0.

Il telaio perimetrale è in acciaio a doppia culla e raggiunge l’equilibrio tra stabilità su strada e assorbimento fuoristrada. Un sottotelaio posteriore rimovibile facilita gli interventi di manutenzione, mentre il forcellone in alluminio riduce il peso e aumenta l’agilità. I piloti possono scegliere tra quattro modalità di guida (Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain), regolando controllo di trazione, freno motore e risposta dell’acceleratore secondo le proprie preferenze.

Prezzo

La MV Agusta Enduro Veloce 2026 ha un prezzo di listino di 19.900 euro.