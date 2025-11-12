MV Agusta Brutale Serie Oro: il prezzo per il mercato italiano è di 27.000 €

Dopo aver sedotto e conquistato il pubblico di EICMA 2025, la MV Agusta Brutale Serie Oro svela i prezzi con la quale viene proposta sul mercato. Questa esclusiva moto che sarà prodotta in soli 300 esemplari, rendendola un pezzo da collezione che ne incrementa la desiderabilità, rappresenta il nuovo punto di riferimento delle naked di media cilindrata, combinando prestazioni mozzafiato con una progettazione raffinata e l’inconfondibile design italiano.

L’evoluto motore tre cilindri 950 EVO da 148 CV

Sintesi della più coinvolgente esperienza di guida che unisce estetica, maneggevolezza, sound ed emozioni, la MV Agusta Brutale Serie Oro è alimentata dal nuovo motore tre cilindri 950 EVO che eroga 148 CV di potenza a 11.200 giri/min e 107 Nm di coppia a 8.400 giri/min, con l’85% della coppia disponibile già a soli 3.500 giri/min. Il motore con albero controrotante si caratterizza per i profili delle camme ridisegnati e per le migliorie apportate a raffreddamento e lubrificazione che incremeno potenza, durata e reattività del propulsore.

A garantire agilità e stabilità alla moto ci sono il nuovo telaio a traliccio e il forcellone allungato, con la dotazione della Brutale Serie Oro che beneficia di sospensioni Ohlins, impianto frenante Brembo Hypure e pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. La tecnologia è a portata di mano del pilota grazie al nuovo cruscotto TFT da 5 pollici, al comparto elettronico evoluto con la presenza di ABS Cornering e la possibilità di scegliere fra cinque modalità di guida (Rain, Urban, Sport, Race e Custom).

Disponibilità e prezzo

La MV Agusta Brutale Serie Oro, caratterizzata da elementi distintivi come il faro anteriore Matrix LED, lo scarico Termignoni in titanio, i cerchi forgiati e i componenti in fibra di carbonio, è disponibile nei colori Rosso Perla e Argento Ago. Il prezzo dell’esclusiva nuova moto in serie limitata di MV Agusta per il mercato italiano è di 27.000 €.