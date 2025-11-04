MV Agusta Brutale: la Serie Oro accende EICMA 2025 [FOTO]

Si sono aperte le porte di EICMA 2025, anche se il pubblico dovrà aspettare giovedì per poter entrare nella fiera milanese. Tra i marchi protagonisti c’è MV Agusta, che mette in primo piano la Brutale Serie Oro. Un modello dall’animo sportivo, con ben 148 cavalli di potenza, ma con un mix di lusso e dotazioni di primo livello. Verrà realizzata solamente in 300 esemplari.

Le caratteristiche

La Brutale Serie Oro è proposta con un telaio a traliccio in acciaio completamente nuovo, abbinato ad un forcellone più lungo, rendendo così la moto più stabile e reattiva. Ridisegnato anche il manubrio, rialzato ed avanzato, per una posizione di guida ridefinita, grazie ad una sella più larga di 20 mm all’anteriore e di 40 mm al posteriore e rivestita in Alcantara rossa. Le pedane sono state rialzate, arretrate e distanziate, migliorando la luce a terra ed il comfort delle ginocchia.

Tra le altre novità ci sono un nuovo faro full LED con tecnologia Matrix e funzione cornering, nuovi comandi al manubrio, sospensioni Öhlins completamente regolabili, pinze anteriori Brembo Hypure e scarico Termignoni in titanio sviluppato esclusivamente per il marchio italiano. Non manca la tecnologia, con un nuovo cruscotto TFT da 5 pollici, con un contrasto migliorato, grafica ridisegnata, contenuti ampliati e maggiori opzioni di personalizzazione.

Il motore

Il nuovo modello del marchio varesino è spinto dal motore 950 EVO, evoluzione della piattaforma che equipaggia la Enduro Veloce. Il propulsore è il tre cilindri da 931 cc, con una testa completamente riprogettata con circuito di raffreddamento ottimizzato, da 148 cavalli e 107 Nm di coppia massima, per prestazioni di alta qualità. Ulteriori innovazioni includono una nuova frizione antisaltellamento e assistita che riduce lo sforzo alla leva e migliora la modulabilità.

Il pilota può scegliere tra cinque riding mode (Rain, Urban, Sport, Race e Custom), ciascuno calibrato assieme ai parametri di ABS, controllo di trazione, anti-impennata, risposta del gas e freno motore per regalare un’esperienza a misura di pilota. Inoltre, il nuovo quickshifter assicura cambiate più rapide e fluide grazie a una sensibilità migliorata e strategie di cambiata aggiornate.