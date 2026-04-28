MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio: look premium tra nero metallizzato e rosso

Un nuovo e raffinato look arricchisce la MV Agusta Brutale 800 che si presenta con una esclusiva livrea Nero Carbonio, che esalta il fascino del DNA naked della Casa varesina, con un estetica in cui nero e rosso si combinano in un interpretazione dal forte impatto visivo che si fa espressione del mix di prestazioni, design e tecnologia avanzata che caratterizzano la Brutale.

Nero Carbonio metallizzato e accenti in Rosso Ago

Modello che tradizionalmente incarna il massimo livello di autenticità del design di MV Agusta, la Brutale 800 Nero Carbonio propone un look audace e sofisticato con la finitura metallizzata Nero Carbonio che rende la naked ancora più premium grazie a uno strato di vernice trasparente, mentre a completare l’estetica dinamica della moto ci sono una serie di accenti in contrasto in Rosso Ago, il colore più iconico di MV Agusta, che arricchiscono il telaio verniciato e i cerchi delle ruote.

Stile, prestazioni e agilità

Il design Brutale sfoggia i suoi elementi distintivi anche in questa nuova colorazione, con il caratteristico faro LED a forma di goccia, il forcellone monobraccio e il sistema di scarico a tripla uscita. La moto di MV Agusta è dotata di telaio a traliccio in acciaio con un assetto dinamico caratterizzato dalla presenza di forcella USD Marzocchi da 43 mm regolabile e monoammortizzatore Sachs a leveraggio progressivo. A completare la dotazione ci sono l’impianto frenante con nuovi freni a pinza radiale Brembo M4.32 a quattro pistoni con due dischi flottanti da 320 mm all’anteriore e pneumatici Bridgestone S22.

Motore tre cilindri 800 cc da 113 CV

Il motore della MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio rimane il noto tre cilindri da 800 cc che sviluppa 113 CV di potenza e 85 Nm di coppia massima, dotato di un albero controrotante che migliora maneggevolezza e stabilità. L’equipaggiamento di serie della Brutale 800 Nero Carbonio comprende anche un pacchetto elettronico completo ed avanzato, capace di garantire al pilota il pieno controllo e l’adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida.

La Brutale 800 Nero Carbonio, che viene costruita nello storico stabilimento di MV Agusta a Schiranna e viene proposta con garanzia di 5 anni, è disponibile a un prezzo consigliato di 13.100 €.