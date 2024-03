Motodays 2024: tante iniziative FMI per giovani e donne

Si apre oggi a Roma il weekend dei Motodays 2024. Un fine settimana molto ricco per gli appassionati delle due ruote della Capitale, ma con tanti visitatori provenienti anche da altre parti d’Italia e non solo. Tra le protagoniste di questo evento ci sarà la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) con tante iniziative.

“Mi aspetto ampia partecipazione e sono particolarmente orgoglioso che il corso di guida dedicato alle donne abbia fatto registrare il tutto esaurito già da diversi giorni – le parole di Giovanni Copioli, presidente FMI – Con questo tipo di attività, e con le frequenti iniziative rivolte ai giovani, la FMI continua ad essere in prima linea per lo sviluppo e la diffusione della cultura motociclistica”.

Il corso di guida per motocicliste

L’8 marzo è la festa della donna e, in questa giornata, ai Motodays 2024 è previsto il corso di guida per motocicliste principianti, già andato tutto esaurito. Un modo per apprendere le basi della corretta tecnica di guida per donne senza esperienza o con pochi chilometri in sella ad una moto.

Nelle stesse ore, all’interno dello stand FMI, gli studenti di alcune scuole superiori parteciperanno a corsi di Educazione Stradale. Venerdì sarà il giorno del primo dei tre Hobby Sport previsti a Motodays; gli altri sono in programma sabato e domenica. Ogni corso è gratuito, dedicato a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni e previsto tra le 10 e le 18.

Il CIV Classic e gli eventi mototuristici

Sabato e domenica, invece, ci saranno eventi per tutti. Sabato 9 marzo, alle 16.00, si terrà la presentazione del CIV Classic presso lo stand del Gentlemen’s Motor Club Roma, mentre domenica saranno riservati ai Tesserati FMI gli eventi mototuristici Etruria Discovering e 1000 Curve.

Appuntamento al padiglione 5

La FMI accoglierà Moto Club e Tesserati al proprio stand collocato all’interno del Padiglione 5, Spazio B5. I tesserati potranno acquistare il biglietto online, con uno sconto di 5 euro.