Moto Guzzi Open House 2024: tutto pronto per la grande festa dei Guzzisti

Sono migliaia gli appassionati Guzzisti che i prossimi giorni animeranno Mandello del Lario prendendo parte a Moto Guzzi Open House 2024, il grande evento in programma da domani giovedì 12 a domenica 15 settembre. Una quattro giorni all’insegna delle belle motociclette italiane e della passione per il marchio Moto Guzzi.

L’intera gamma in esposizione e disponibile per i test ride

Come ogni anno l’inizio della festa sarà sancito dall’apertura del cancello rosso di via Parodi 63 della fabbrica Moto Guzzi prevista per le 9:30 di giovedì 12 settembre. Nell’area antistante lo stabilimento ci sarò lo shop dell’Aquila, oltre all’esposizione dell’intera gamma Moto Guzzi con i modelli V7, V100 Mandello e le ultime arrivate Stelvio e V85, nelle sue tre varianti V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel. Tutte le moto saranno disponibili anche per il test ride lungo le suggestive e paesaggistiche strade dei dintorni di Mandello del Lario.

Visite al Museo e non solo

Attualmente il polo produttivo è in fase di ristrutturazione con Moto Guzzi che lo sta trasformando in una moderna fabbrica all’avanguardia, oltre che in uno spazio fruibile al pubblico e centro di aggregazione della comunità e degli appassionati di moto. Durante Open House, all’interno dello stabilimento, si potrà visitare il Museo Moto Guzzi e, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre, anche la linea di assemblaggio motori e la storica galleria del vento.