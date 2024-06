Moto Guzzi Open House: a settembre il raduno a Mandello [FOTO]

La festa di Moto Guzzi tornerà a Mandello del Lario dal 12 al 15 settembre 2024. Il raduno dei motociclisti animerà il weekend di fine estate, tra modelli storici, gite sul lago, test ride, musica dal vivo e tanto divertimento. Inoltre, il museo accoglierà migliaia di visitatori durante Open House.

Un programma molto ricco

Il 12 si aprirà la festa subito con un appuntamento importante: il Tour dei Musei. Un percorso di 110 chilometri, con oltre 300 curve, 2 musei ed un ristorante. Una gita tra Mandello, Menaggio, Pianello del Lario e Piona, gustandosi i relativi paesaggi e la visita di 2 musei. A grande richiesta torna, anche quest’anno, il Mercatino dell’Aquila dedicato alle Moto Guzzi e relativi ricambi.

Venerdì 13 settembre, invece, ci sarà l’apertura del Museo Moto Guzzi, con la sua collezione di oltre 150 Moto Guzzi di ogni epoca, ad accogliere i visitatori. I test ride gratuiti saranno al centro della Open House, sui percorsi che si snodano dal lungo lago, sarà possibile guidare V7, V85, V100 e Stelvio.

La grande festa è accompagnata sempre da musica dal vivo: giovedì, venerdì e sabato sera, dal palco di Piazza Garibaldi, infatti si esibiranno gruppi rock, per far cantare e ballare i partecipanti. E infine, torna la Lotteria del Motoraduno, che metterà in palio premi di alto livello: il primo premio sarà il più ambito, cioè una Moto Guzzi V7 Stone in esclusiva livrea dedicata all’evento.

Le esposizioni

Non mancheranno anche tante esposizioni, come quella di piazza Leonardo da Vinci che sarà la sede della Esposizione di Moto Storiche, con i bolidi da competizione della storia sportiva dell’Aquila, contornate da tante altre moto di serie o preparate.

Un’esposizione davvero speciale sarà quella che avrà protagonista la Moto Guzzi di Antonio Ligabue. Grazie alla Casa Museo di Gualtieri, nella casa d’arte Square Art Center, in via Volta sarà esposta la GTV 500 del pittore, così appassionato di Moto Guzzi da averne possedute ben 16.

Una vasta esposizione di motocarri Moto Guzzi sarà ospitata all’Oratorio San Lorenzo. La passione per la Moto Guzzi coinvolge da sempre anche le forze dell’ordine: in via Manzoni sarà presente il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena e il Corpo di Polizia, con il 3×3 Mulo Meccanico.

Per chiudere, anche l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) sarà presente al Motoraduno in forma ufficiale con uno stand dedicato, nel parcheggio vicino alla fabbrica Moto Guzzi, dove trovare gadget e informazioni per le pratiche d’epoca e ogni altro genere di consulenza.