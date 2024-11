Moto Guzzi V7 2025: si rinnova ad EICMA 2024, arriva la Sport [FOTO]

Moto Guzzi porta ad EICMA 2025 la gamma rinnovata V7, con l’arrivo della versione Sport. Sono presenti novità di rilievo sia sul fronte stilistico che dell’equipaggiamento tecnico ed il biclindrico trasversale a V abbraccia la nuova normativa Euro 5+ e vede la potenza aumentata del 4%.

Le caratteristiche

A livello estetico, sulla nuova gamma del marchio italiano si nota il nuovo disegno dei fianchetti, il parafango posteriore più corto e la conformazione più aggressiva dei terminali di scarico, per dare alla V7 un aspetto maggiormente snello e dinamico. Non cambiano, invece, le linee del serbatoio in metallo da 21 litri, mentre viene abbandonata la strumentazione analogica ed è presente quella digitale LCD a singolo quadrante circolare, con tante funzionalità, tra cui la modalità di guida e la velocità impostata con il cruise.

Il cuore della nuova gamma Moto Guzzi V7 è il classico bicilindrico twin, con una potenza ora di 67,3 cavalli e 79 Nm (+6 Nm) di coppia massima. Questo si traduce in un comportamento molto più elastico soprattutto ai bassi e medi regimi, aumentando sia il comfort che il piacere di guida. Inoltre, il controllo motore adotta per la prima volta il comando elettronico Ride-by-Wire multimappa, in luogo del tradizionale comando del gas meccanico. Altri interventi hanno riguardato la cassa filtro e il raffreddamento dei pistoni, così come è stato ottimizzato l’impianto di scarico.

La Moto Guzzi V7 Sport

La novità della gamma, come dicevamo, è l’arrivo della versione Sport. Quest’ultima si distingue attraverso numerosi dettagli specifici e finiture dedicate, come gli inediti cerchi ruota in lega leggera dal disegno sportivo, i supporti del faro in alluminio, gli specchi retrovisori bar end, il cavallotto del riser del manubrio, gli inserti in alluminio sui fianchetti e la sella sportiva con cuciture rosse. Inoltre, sul display LCD, è presente anche l’indicatore del livello del carburante.

A livello tecnico, sulla V7 Sport debutta una nuova forcella a steli rovesciati con steli da 41 mm, regolabile nel precarico, che enfatizza la propensione di questo modello alla guida più sportiva e dinamica. A ciò contribuiscono anche i nuovi cerchi a razze in lega leggera dedicati a V7 Sport, più leggeri di 1,8 kg rispetto a quelli montati su V7 Stone, così come la presenza di un impianto frenante potenziato, con pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini.