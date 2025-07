KTM: ecco quando saranno svelati i nuovi modelli off-road 2026

Nelle prossime settimane KTM svelerà la nuova gamma off-road 2026, preannunciata dalla Casa motociclistica austriaca come la più performante e tecnologica di sempre, con l’intento di consolidare la sua leadership nel segmento del fuoristrada.

Quattro fasi di lancio: le date

KTM presenterà i nuovi modelli 2026 in più fasi: il 30 luglio la gamma Motocross e Minicross, il 31 luglio la gamma Cross Country, il 5 agosto la gamma Enduro e il 19 agosto la gamma Enduro Six Days. Svelando singolarmente ogni famiglia di prodotto, KTM vuole riservare la giusta attenzione ad ogni nuovo modello permettendo a piloti e appassionati di scoprirli attentamente nel dettaglio.

Gamma sviluppata insieme ai migliori piloti

Ogni aspetto dei nuovi modelli della gamma off-road 2026 KTM, dalla ciclistica sviluppata in gara, all’elettronica all’avanguardia, fino alle soluzioni di connettività più evolute, ha beneficiato in fase di progetto e sviluppo della collaborazione dei migliori piloti al mondo con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello di prestazioni e competitività, confermando il ruolo di KTM come punto di riferimento nel mercato competitivo del fuoristrada.