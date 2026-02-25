KTM 990 RC R Track 2026: la nuova supersportiva per correre in pista, prezzo di 18.490 € [FOTO]

Arriva la KTM 990 RC R Track, la nuova moto del costruttore austriaco per chi è alla ricerca di forti emozioni da vivere in pista. Progettata per l’utilizzo in circuito, la KTM 990 RC R Track è la supersportiva di nuova generazione dedicata a chi vive le due ruote all’insegna della velocità, della massima precisione di guida e delle performance assolute. Derivata dalla 990 RC R stradale, questa versione racing è stata alleggerita e ulteriormente affinata per trasformare ogni apertura di gas in pura adrenalina. La KTM 990 RC R Track sarà disponibile in concessionaria da aprile 2026 al prezzo di 18.490 €.

Leggera e orientata alle prestazioni

Questa moto da pista di KTM è stata costruita all’insegna dello “zero compromessi”, spogliata di qualsiasi orpello e anche di più, dato che la KTM 990 RC R Track è priva di luci, specchietti, cavalletto laterale e altri componenti per l’utilizzo stradale. La configurazione è totalmente “pronto pista”, per una moto che non dispone di omologazione per circolare in strada, concentrandosi esclusivamente sull’uso tra i cordoli del circuito. La 990 RC R Track, che si propone per piloti di ogni livello, dispone di carenatura in plastica iniettata che facilita la personalizzazione grafica, oltre a cupolino maggiorato, luce posteriore rain e cavalletto da paddock di serie, mentre comandi al manubrio e strumentazione sono stati ottimizzati per l’uso in pista.

Pneumatici Michelin Power Slick e tre Track Modes

La KTM 990 RC R Track monta pneumatici Michelin Power Slick (120/70 R17 anteriore e 190/55 R17 posteriore), a cui si affiancano sospensioni WP APEX completamente regolabili, sviluppate dal costruttore austriaco al termine di un impegnativo programma di test condotto sui principali circuiti europei. La nuova moto da pista di KTM dispone di tre Track Modes personalizzabili che consentono al pilota di intervenire sulla regolazione di risposta del gas, traction control, anti-wheeling, launch control e freno motore. La dotazione della 990 RC R Track dispone anche di limitatore per la pit lane, Quickshifter+ e display TFT da 4,2 pollici. L’aerodinamica della moto si ispira alla KTM RC16, protagonista in MotoGP, con ali e profili studiati per ottenere la massime performance di deportanza e stabilità.

Impianto frenante Brembo e motore bicilindrico 947 cc da 135 CV

Sulla KTM 990 RC R Track troviamo l’impianto frenante con doppi dischi anteriori Brembo da 320 mm con pinze HyPure a 4 pistoncini. A spingere la moto c’è motore bicilindrico parallelo LC8c da 947 cc che sviluppa 135 CV di potenza e 105 Nm di coppia massima, abbinato al scarico Akrapovic Evolution Line in acciaio inossidabile che pesa appena 3 kg. La KTM 990 RC R Track sarà anche protagonista della KTM 990 RC R CUP, la nuova serie europea monomarca dedicata ai piloti amatoriali che, a partire da marzo, saranno i primi ricevere la moto.