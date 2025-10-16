KTM 990 RC R 2026: svelata la nuova supersportiva da 130 CV ispirata alla MotoGP [FOTO]

La KTM 990 RC R è stata ufficialmente svelata. Si tratta della nuova supersportiva della Casa austriaca che ambisce a portare nell’utilizzo quotidiano e nella guida su strada il DNA della MotoGP, ridefinendo i concetti di prestazioni, stile e divertimento nel segmento Supersport di nuova generazione.

Frutto dell’evoluzione naturale della famiglia KTM RC, la 990 RC R è il risultato di anni di sviluppo derivato dal know-how del marchio di Mattighofen nel motorsport. La nuova supersportiva di KTM è spinta dal motore bicilindrico LC8c Euro 5+ che sviluppa 130 CV di potenza a 9.500 giri/min e 103 Nm di coppia massima a 6.750 giri/min.

Prestazioni ma anche agilità

La nuova KTM 990 RC R ha un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno studiato ad hoc per esaltare le prestazioni. Risetto alla sorella naked 990 Duke, la 990 RC R ha un maggiore rigidità che assicura più reattività e stabilità in tutte le condizioni, senza rinunciare all’agilità a velocità ridotte grazie all’ampio raggio di sterzo. La rigidità torsionale del telaio è controbilanciata da un forcellone più flessibile, ora vincolato al monoammortizzatore da un leveraggio. La moto dispone inoltre di telaietto posteriore in alluminio pressofuso, sospensioni WP APEX regolabili, ruote in alluminio pressofuso con pneumatici Michelin Power Cup 2.

La nuova supersportiva di KTM ha un’anima sportiva esaltata dalla presenza di sovrastrutture ispirate dalla RC16 MotoGP, impianto frenante Brembo HyPure da 320 mm a quattro pistoncini, pedane regolabili e display TFT touch orizzontale da 8,8 pollici che permette di gestire con un tocco le modalità di guida: Rain, Street, Sport e Custom. In optional sono disponibile la modalità Track e altre due modalità Custom con telemetrica avanzata e quattro setup dell’Abs.

Disponibilità e prezzo

Nata dal DNA racing, la KTM 990 RC R è stata sviluppata per offrire emozioni sportive in strada, con una posizione di guida “Ready to Race” ma progettata attraverso un attento studio ergonomico per garantire comfort e controllo anche nei viaggi più lunghi. La moto è dotata di serbatoio da 15,7 litri, mentre il peso è di 195 kg. La KTM 990 RC R arriverà in concessionaria a novembre 2025 e sarà disponibili in due colorazioni (Orange o Black) al prezzo di 15.990 €.

Nel 2026 la versione da pista Track e il campionato monomarca

La Casa austriaca ha inoltre annunciato che a febbraio 2026 debutterà la KTM 990 RC R Track, versione pronto pista progettata per rendere al massimo tra i cordoli, alleggerita da ogni componente superfluo, dotata di elettronica dedicata, linee freno dirette senza ABS, cambio ottimizzato per la guida in circuito e strumentazione ridotta all’essenziale.

Inoltre nella primavere 2026 KTM lancerà in Europa il nuovo trofeo monomarca dedicato a questa moto, la KTM 990 RC R Cup, un campionato che sarà aperto sia alla versione stradale 990 RC R sia alla versione da pista 990 RC R Track.