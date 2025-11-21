KTM 990 Duke R 2026: più potenza, meno peso e elettronica al top per la super-naked da 130 CV [FOTO]

KTM lancia la 990 Duke R, moto che rappresenta un ulteriore upgrade in termini di sportività e prestazioni nel segmento delle naked “mille”. Più potente, leggera e veloce rispetto alla sorella 990 Duke, la versione R punta all’apice delle performance grazie a ciclistica evoluta e dotazioni elettroniche da top del segmento.

Estetica d’impatto

Il look della nuova KTM 900 Duke R, caratterizzato da grafica a base bianca con accenti in nero e bianco opachi, combinati al telaio in tinta Electronic Orange lucida, trae ispirazione dalla KTM 990 Super Duke R prodotta tra il 2011 e il 2013. A impreziosire l’estetica c’è anche la distintiva “R” applicata sul serbatoio.

A livello di elettronica, la 990 Duke R porta al debutto il nuovo cruscotto orizzontale TFT touch da 8,88 pollici a tecnologia induttiva con modalità “split screen” che migliora la leggibilità ed evita il sovraccarico di informazioni al pilota. La moto inoltre mette a disposizione del pilota nuovi blocchetti al manubrio, Connectivity Unit aggiornata, navigazione integrata, Riding Mode personalizzabili, oltra ad ABS Sport e ABS Supermoto+.

7 CV in più e 2 kg in meno rispetto alla 990 Duke standard

La KTM 990 Duke R monta il motore LC8c da 947 cc da 130 CV (ovvero 7 CV in più rispetto alla 990 Duke 2025) e 103 Nm di coppia, con il regime massimo di rotazione che è stato portato a 10.500 giri. L’incremento della potenza è stato ottenuto con una rimappatura del motore. Migliorie si registrano anche in termini di peso, con l’ago della bilancia che si ferma a 190 kg (2 kg in meno rispetto alla 990 Duke).

Ciclistica rivista a vantaggio della guida sportiva

A ciò si aggiungono un assetto più sportivo, maggiormente caricato sull’avantreno, sospensioni con maggiore escursione, forcellone più inclinato, altezza sella e luce a terra cresciute di 15 mm, e telaio aggiornato. L’evoluzione prosegue nel reparto sospensioni, con unità WP Apex completamente regolabili presenti su avantreno e retrotreno che garantiscono maggiore controllo e un feeling di guida ancora più sportivo. L’impianto frenante ad alte prestazioni prevede all’anteriore pinze monoblocco Brembo Stylema, pompa Brembo MCS e dischi maggiorati da 320 mm. La moto monta pneumatici Michelin Power Cup 2 di primo equipaggiamento, abbinati a cerchi arancioni.

La nuova KTM 990 Duke R è disponibile nei concessionari da fine novembre al prezzo di 14.990 €.