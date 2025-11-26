KTM 990 Duke 2026: la naked si aggiorna con un’evocativa livrea bianco-nero-arancione [FOTO]

KTM rinnova la 990 Duke con una grafica completamente nuova a caratterizzare il model year 2026 della naked dura e pura che si erge ad apice del DNA più sportivo e autentico della Casa di Mattighofen. La nuova KTM 990 Duke 2026 si presenta con una nuova ed accattivate livrea che combina bianco, nero e arancione, per un look d’impatto ed evocativo, richiamando in modo deciso le livree storiche che hanno segnato l’evoluzione della Casa motociclistica austriaca.

Meccanica, ciclistica ed elettronica confermate

Alla nuova veste estetica che rende omaggio al passato, la KTM Duke 990 2026 affianca le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali che hanno decretato il successo della versione precedente, rendendo uno dei punti di riferimento degli appassionati nel segmento naked. Dunque il model year 2026 della KMT Duke 990 conferma la presenza del motore bicilindrico da 947 cc che eroga 123 CV di potenza e 103 Nm di coppia massima.

La moto mantiene la ciclistica agile e leggera, con telaio in acciaio e sospensioni WP Apex che esaltano il feeling diretto con l’asfalto, mentre le prestazioni e l’affidabilità in ogni condizione sono garantite dall’avanzato pacchetto elettronico che include riding mode intelligenti e controlli raffinati. A completare il quadro c’è una configurazione ergonomica aggressiva ma che non ne compromette il comfort di guida.

Disponibilità e prezzo

La nuova colorazione bianco-nero-arancione della KTM 990 Duke 2026 va oltre il semplice aggiornamento estetico, rappresentando un collegamento emotivo con l’eredità Duke, una reinterpretazione moderna di ciò che ha reso questa famiglia di moto una delle più riconoscibili nel panorama delle naked sportive. La nuova KTM 990 Duke 2026 sarà disponibile in concessionaria da fine gennaio 2026 al prezzo di 12.990 € (invariato rispetto al modello precedente).