KTM 890 Adventure R Rally 2026: sole 700 moto, al top per l’offroad

Il 2023 ha visto un grande successo, con il sold out di tutti gli esemplari proposti in meno di 72 ore, così la KTM 890 Adventure R Rally viene riproposta dal marchio austriaco, con una nuova versione per il 2026. Sempre in edizione limitata, con solamente 700 esemplari che verranno prodotti, e con il massimo dell’ingegneria applicata per il segmento Adventure, col suo motore bicilindrico da 106 CV ed un pacchetto completo. Arriverà ad aprile, al prezzo di 22.780 euro.

Le caratteristiche

Questa versione speciale propone elementi distintivi e dotazioni elettroniche, sviluppate grazie all’esperienza maturata dalla casa austriaca alla Dakar. In primo piano, ci sono le sospensioni WP Pro Components, che assicurano 270 mm di escursione ruota, del tutto simili a quelle utilizzate dai piloti ufficiali: la forcella è una WP XPLOR PRO 7548 con tecnologia Cone Valve, mentre il mono è un WP XPLOR PRO 6746 completamente regolabile. Questo pacchetto premium assicura il massimo livello di smorzamento nelle condizioni più difficili.

La 890 Adventure R Rally 2026 propone una nuova livrea Rally con serbatoio bicolore, così come la sella Rally e le pedane Factory Racing. Le protezioni del serbatoio sono in carbonio ed è presente la corona Supersprox Stealth. Chiude l’allestimento il terminale di scarico Akrapovič Slip On Line in titanio, che non solo rende più cattiva esteticamente la moto, ma aumenta il sound.

La moto è inoltre dotata di un pacchetto elettronico completo, per poter affrontare tutte le condizioni di terreno: ABS Bosch 9.3MP con funzione Offroad, controllo di trazione con tre modalità di guida selezionabili in base al terreno, Tech Pack con modalità Rally, Motor Slip Regulation, Cruise Control e Quickshifter+, display TFT da 5″ con navigazione TURN BY TURN+ e kit connettività, per gestire in viaggio le chiamate in ingresso e la playlist musicale.

Il motore

La KTM 890 Adventure R Rally 2026 è spinta dal motore bicilindrico da 899 cm3, per una potenza di 106 cavalli a 8.000 giri al minuto ed una coppia di 100 Nm a 6.500 giri al minuto. Il sound del compatto LC8c, come dicevamo, viene messo in risalto da un terminale Akrapovič in titanio montato di serie, esteticamente simile a quello utilizzato sulle moto ufficiali impegnate alla Dakar.

Uscita e prezzo

La nuova moto Adventure del marchio austriaco verrà venduta presso i concessionari ufficiali KTM, a partire dal prossimo mese di aprile, con un prezzo di 22.780 euro.

Sold out nel 2023

Come dicevamo, questa versione speciale era già stata realizzata nel 2023, avendo un successo immediato tra gli appassionati. Realizzata in soli 700 esemplari, la moto, in prevendita online il 20 settembre 2023, è andata sold out in meno di 72 ore. Le moto furono poi consegnate tra febbraio e maggio dell’anno successivo. Anche quest’anno, presumibilmente, ci sarà un rapido ‘esaurito’.

In quell’occasione ci fu anche il tutto esaurito dei 34 esclusivi posti disponibili per la Ultimate KTM Desert Experience, l’evento esclusivo da vivere in Marocco nel mese di marzo 2024 in compagnia di leggende dell’off-road del calibro di Johnny Aubert e Jordi Viladoms.

Il trionfo nella Dakar 2026

La KTM 890 Adventure R Rally 2026 è stata sviluppata grazie all’esperienza maturata nella Dakar ed il marchio austriaco ha trionfato nell’edizione 2026 dello storico rally-raid. L’argentino Luciano Benavides, infatti, ha vinto la categoria moto, superando per appena 2 secondi l’americano Ricky Brabec, compiendo il sorpasso decisivo nell’ultima tappa, dove ha rimontato poco più di tre minuti di ritardo ed ha approfittato anche di un errore del suo avversario.

“È da nove anni che sogno questo momento. Questa è la mia nona Dakar e non ho mai smesso di sognare e di crederci – le parole di Benavides, dopo il trionfo – Bisogna sempre lottare per i propri sogni e non mollare mai. Io non ho mai mollato. Ho spinto al massimo fino alla fine. Ho quasi saltato l’ultima curva, è stato molto rischioso, ma ce l’ho fatta. Vincere per due secondi è incredibile, da non credere. Una vittoria inaspettata, che vale oro”.