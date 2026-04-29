KTM 450 Rally Replica 2027: la ‘ready to race’ ispirata alla Dakar

KTM ha trionfato nella Dakar 2026, con il successo targato Luciano Benavides, ed ora il marchio austriaco celebra quella vittoria, con la presentazione della 450 Rally Replica 2027. Una moto ‘ready to race’ ispirata al modello ufficiale del trionfo nel rally-raid, in soli 104 esemplari assemblati a mano, con numerosi elementi tecnici distintivi. E ci sarà una versione ancora più esclusiva, la ‘Luciano Benavides Factory Edition’, in soli otto esemplari prodotti.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, questa moto propone il telaio con sezioni idroformate tagliate al laser e saldate a mano, che viene combinato a un forcellone cavo in alluminio pressofuso per offrire maggior assorbimento di energia negli impatti più duri e ottima stabilità alle alte velocità. Non manca l’impianto frenante Brembo ed il pacchetto di sospensioni WP Pro Components, per una frenata subito efficace ed un assorbimento delle disconnessioni di alto livello. Presente anche l’impianto di scarico Akrapovic in titanio per un sound super sportivo.

A livello estetico, la moto ha un profilo dinamico e aggressivo, dove svetta la torretta di navigazione realizzata in fibra di carbonio. Montata dietro a un cupolino, offre anche una protezione aerodinamica e riduce le turbolenze quando si guida seduti. La carena protegge inoltre il quadro strumenti provvisto di spie di avvertimento integrate e i supporti di montaggio per il roadbook digitale. Il faro a LED è incastonato nel cupolino, per garantire ottima illuminazione.

Per quanto riguarda la ciclistica, la forcella è una WP XACT PRO 7548 da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve ed è morsa da piastre fresate CNC con offset di 23 mm che garantiscono una rigidità ottimale. La piastra superiore è inoltre dotata di un sistema di assorbimento progressivo delle sollecitazioni al manubrio PHDS sviluppato internamente al Team, mentre tutto il sistema è completato con un ammortizzatore di sterzo Scotts. La gestione del posteriore, invece, è affidata al mono WP XACT PRO 7750 personalizzabile.

Il motore

La KTM 450 Rally Replica 2027 è spinta dal motore monocilindrico SOHC a iniezione da 450 cm3, accoppiato al cambio a sei marce rinforzate. La moto è allestita con tre serbatoi dotati di due pompe carburante separate, che possono essere azionate in modo indipendente per consentire l’erogazione dai serbatoi anteriori da 9 e 9,5 litri o da quello posteriore autoportante da 16 litri, che funge anche da telaietto. La capacità complessiva arriva così a circa 34,5 litri.

L’edizione speciale Luciano Benavides

Ancora più esclusiva, come dicevamo, è la Luciano Benavides Factory Edition, che celebra il vincitore della Dakar 2026. Solo otto esemplari, che sono realizzati con l’esclusiva livrea KTM Red Bull ed un pacchetto di accessori tecnici dedicati. Tra cui componenti factory in carbonio, come protezioni dischi freno e pad serbatoi, la targa numerata “LE” sul telaio, la sella SDV e gli pneumatici Michelin Rally con mousse, per un ulteriore salto di qualità.

Tra gli altri elementi distintivi, troviamo il kit di adesivi Luciano Benavides, l’emblema dell’edizione limitata sul telaio, numerato individualmente da 001 a 008, l’incisione a laser ‘Luciano Benavides’ sui tappi serbatoio e lo scarico Akrapovic in titanio, anch’esso con incisione laser. Inoltre, i proprietari riceveranno una maglia da gara firmata dal pilota argentino ed un cupolino extra con nome personalizzato e numero di partenza del futuro proprietario.

Chi acquisterà uno di questi otto esemplari, avrà anche la possibilità di conoscere di persona il vincitore della Dakar. Infatti, le moto verranno consegnate ai rispettivi proprietari direttamente dalle mani di Benavides in occasione del KTM Europe Adventure Rally 2026, che si terrà in Italia, a Gubbio, dal 7 all’11 settembre prossimi. Un’occasione unica, anche perché ci sarà l’occasione di guidare al fianco del pilota argentino, nel corso di questo evento.

I prezzi

Sia la KTM 450 Rally Replica 2027 che la KTM 450 Rally Replica 2027 Benavides Edition sono prodotte e assemblate nella sede ufficiale di KTM Motorsport a Munderfing (AT) e sono vendute dalla rete dei concessionari del marchio austriaco, rispettivamente al prezzo di 31.500 euro e 40.500 euro, ai quali andranno poi aggiunte IVA e spese di trasporto.