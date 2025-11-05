KTM 250 SF-X e 450 SX-F Factory Edition 2026: sospensioni WP Pro e look Red Bull Racing [FOTO]

KTM presenta le nuove 250 SX-F e 450 SX-F Factory Edition, con il model year 2026 delle due moto da competizione off-road che sfoggia un’accattivante livrea Red Bull KTM Factory Racing, del tutto simile a quella delle moto AMA Supercross del marchio austriaco che saranno in gara la prossima stagione con i piloti Eli Tomac, Jorge Prado, Aaron Plessinger e Julien Beaumer.

Sospensioni WP Pro Components di serie su entrambe le cilindrate

Le due nuove KTM SX-F Factory Edition sono spinte da potenti e leggeri motori monocilindrici, che erogano 47 CV nella 250 e 63 CV nella 450, montati su un telaio in acciaio al cromo molibdeno color arancione, che garantisce stabilità elevate in accelerazione come in frenata. Le due moto sono state migliorate in termini di dotazione con la presenza delle sospensioni WP Pro Components, con forcella WP Xact Pro 7548 da 48 mm, con tecnologia Cone Valve e pistone da 23 mm, che offre una corsa di 310 mm ed è completamente regolabile in compressione, estensione e smorzamento. Le nuove SX-F Factory montano al posteriore il nuovo monoammortizzatore WP Xact Pro 8950 che pesa poco più di 4 kg assicurando maggiore leggerezza.

Ciclistica ed elettronica avanzate

La dotazione di serie della nuove KTM SX-F Factory Edition prevede piastre forcella CNC anodizzate in arancione, manubrio Neken, impianto frenante e frizione Brembo, scarico Akrapovic “Slip-On Line”, sella Factory Selle Dalla Valle con rivestimento antiscivolo, protezioni telaio Factory arancioni, paramotore in carbonio rinforzato a quattro viti, coperchio frizione Hinson realizzato dal pieno, dispositivo precarico forcella Factory e manopole ODI grigie morbide.

Per quanto riguarda l’elettronica, le due moto sono dotate di Traction Control, Launch Control e Quickshifter, gestibili tramite il selettore di mappe al manubrio, oltre che di Connectivity Unit Offroad (CUO), modulo GPS nel parafango anteriore che, abbinati all’app KTMconnect, permettono la massima personalizzazione del comportamento della moto.

Disponibilità e prezzi

L’arrivo delle due nuove moto in concessionarie è previsto per gennaio 2026, con prezzi di 13.740 € per la KTM 250 SX-F Factory Edition e di 14.540 € per la KTM 450 SX-F Factory Edition.