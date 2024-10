KTM 1390 Super Adventure S 2025: nuovo punto di riferimento delle sport bike [FOTO]

La nuova KTM 1390 Super Adventure S, che conferma il suo tradizionale orientamento stradale indicato dalla lettera “S”, si presenta con una serie novità tecnologiche e meccaniche.

Rispetto alla versione top di gamma EVO, la versione S offre un approccio più pragmatico alla guida come testimonia la presenza di frizione e cambio di tipo tradizionale, e il radar anteriore di quinta generazione disponibile solo in optional.

Novità estetiche e più comfort di guida

Sulla KTM 1390 Super Adventure S 2025 sono stati aggiornati lo stile e l’ergonomia grazie a sovrastrutture inedite e a un faro LED completamente nuovo, come il parabrezza e lo scomparto portaoggetti ora più capiente. Il telaio della moto è cresciuto in rigidezza, mentre le pedane riposizionate 8 mm più in basso e 10 mm più larghe migliorano il comfort del pilota.

Motore che sale 1.350 cc ed eroga 173 CV

Così come la versione Evo, anche la S adotta sospensioni con tecnologia semiattiva SAT di WP che migliorano la guidabilità. Novità anche sul motore, con il bicilindrico LC8 che cresce da 1.301 a 1.350 cc per sviluppare 173 CV di potenza e 145 Nm di coppia massima. Tra gli interventi migliorativi apportati al propulsore c’è la nuova fasatura variabile Chamshift.

C’è il nuovo display touch V80 verticale da 8 pollici

Si aggiorna anche il pacchetto elettronico con l’inedito display touch V80 da 8 pollici montato verticalmente che consente al pilota di accedere ai nuovi Riding Mode, alla connettività e al cruise control adattivo opzionale, che vanta le nuove funzionalità Brake Assistance, Collision Warning e Distance Warning.

La nuova KTM 1390 Super Adventure S 2025 sarà disponibile in concessionaria all’inizio dell’anno prossimo.