Italian Bike Week: a Lignano Sabbiadoro torna la passione per il fuoristrada su due ruote

Biker Fest International introduce l’evento Italian Bike Week, in programma dal 15 al 18 Settembre a Lignano Sabbiadoro (UD). Un appuntamento di fine stagione per appassionati di due ruote. Tra le novità, assieme al consueto programma presso il Luna Park Strabilia, si sottolinea una particolare attenzione per i panorami Off Road e Adventure. Prevista un’area dedicata a “Tracciati su terra” con attività diversificate.

La manifestazione

Varie le attività in programma, mentre al Luna Park resta tutto confermato ricordando la storica Biker Fest International. Ulteriori informazioni sono consultabili sul portale dell’evento.

Tra i protagonisti i costruttori che esporranno i nuovi esemplari e consentiranno tramite i test ride previsti di testare nuovi esemplari tra adventure, cross, enduro, e modelli off road.

Interessante anche la “Risalita del Tagliamento” organizzata da giovedì a domenica da MV Adventure Asd. Un percorso per amanti delle esplorazioni in moto di circa 70 km, su strade secondarie e in buona parte sterrate. Venerdì mattina il M.C. Sabbiadoro, con la collaborazione del Rotary Club di Lignano Sabbiadoro Tagliamento, propone nuovamente la Enduro Therapy, dando spazio ai ragazzi del CAMPP di Rivignano-Teor e Latisana, per consentire a chi affronta quotidianamente delle difficoltà di assaporare una giornata con le moto da fuoristrada. Poi sabato e domenica sono previsti gli Enduro Days targati ancora M.C. Sabbiadoro alla loro 14ª edizione, su un fettucciato di oltre 5 chilometri. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il portale dell’iniziativa.

Previsti da “Motorismo Riding Experience” anche dei Mini Corsi di Guida Sicura su sterrato, permettendo anche ai meno esperti di comprendere le tecniche, sotto l’occhio vigile di piloti esperti. Tra le novità si segnala anche la “Cavalcata In Notturna per Moto Tassellate”, iniziando dal Luna Park lungo le Country Road del Friuli, dalle ore 21:00 di sabato 17 settembre sino alle prime ore dell’alba di domenica 18, come indicato.

Foto e immagine: Biker Fest International