Italian Bike Week 2025: l’estate a due ruote si chiuderà a Lignano

L’Italian Bike Week chiuderà anche nel 2025 l’estate a due ruote, con l’ormai classico evento che unisce motori, adrenalina e passione per le moto. L’appuntamento è fissato dal 18 al 21 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD), con eventi, soprattutto off-road, musica live e tanti show.

Le prove moto

Tanti gli eventi, in particolare per quanto riguarda i test ride. Gli appassionati avranno l’opportunità di provare gratuitamente su un circuito sterrato dedicato tutte le novità specialistiche delle principali case motociclistiche, che proprio in questo periodo presentano i nuovi modelli Enduro e Cross. I brand a due ruote saranno inoltre presenti con i loro stand anche nell’area dello Stadio Teghil, punto di partenza per i test ride dei modelli Adventure, Scrambler, Tourer e Stradali.

Fulcro dell’azione sarà la Off Road Arena, una gigantesca area sterrata di oltre 155.000 metri quadrati che ospiterà, oltre al già citato percorso riservato alle prove Demo, diversi tracciati dedicati alle varie attività. Sul percorso principale di 7 chilometri, prenderanno inoltre vita gli Enduro Days, la due giorni di prove libere organizzata dall’MC Sabbiadoro per amatori e piloti esperti.

Gli eventi

Non solo test ride, all’Italian Bike Week 2025. Ci saranno tour, musica live e show, tra cui il Custom Bike Show, la maxi parata motociclistica Saturday light Parade e la US Car on the Beach, il raduno di fine estate dedicato alle auto americane. Il festival ospiterà anche il Free Chapter Italian Event 2025, il meeting ufficiale del Free Chapter HOG a cui parteciperanno quasi 700 harleysti.