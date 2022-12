Incidenti stradali, Osservatorio ASAPS: 28 vittime registrate tra i giorni 23 e 26 dicembre

Secondo i dati accertati dall’Osservatorio ASAP, nell’arco dello scorso fine settimana, includendo nella notizia anche il giorno di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre 2022), sono stati 28 i morti legati agli incidenti stradali. Un dato superiore alle 18 vittime registrate nel weekend precedente a quello preso in esame, come evidenziato sul portale ASAPS.

La notizia

Tra i 28 decessi, nove di questi avevano un’età inferiore ai 35 anni. La vittima più giovane aveva 8 anni. Valutando i dati riportati per regioni: cinque vittime sono state accertate in Lombardia, quattro rispettivamente in Campania, Puglia e Veneto, tre nelle sola Sicilia, due nelle regioni Emilia-Romagna e Lazio e un solo decesso in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Considerando poi gli incidenti, due di questi sono stati plurimortali, causando la morte di quattro persone. Nel complesso 24 sono accaduti in strade extraurbane, due di questi in autostrada e in nove casi la morte è legata a un incidente diretto, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Nel complesso sono stati 19 gli automobilisti morti, mentre tra le altre vittime quattro erano pedoni, tre i motociclisti, uno transitava in bici e un altro viaggiava a bordo di un furgone, secondo le informazioni.

Immagine di repertorio