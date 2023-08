Torino, si ferma a soccorrere un motociclista in panne e viene travolto da un’auto: muore ragazzo di 21 anni

Travolto e ucciso da un’auto a 21 anni mentre svolgeva il suo lavoro. È il tragico destino che nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 agosto si è abbattuto su Devis Hazu, autista di carroattrezzi per l’Aci Global, che si era fermato per soccorrere un motociclista con la moto in avaria a bordo strada.

Il drammatico incidente a Moncalieri

Mentre il giovane, arrivato sul posto col mezzo di servizio per soccorrere il motociclista rimasto in panne, era impegnato a recuperare il mezzo a due ruote, una macchina che sopraggiungeva lo ha investito non lasciandogli scampo. Il tragico incidente è avvenuto sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese.

Soccorsi risultati vani

Il 21enne è stato soccorso in un primo momento da un’automobilista di passaggio, una donna, che ha tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Manovre rianimatorie proseguite poi dai sanitari del 118 giunti sul posto, ma che sono risultate vane.

Alla guida dell’auto che ha travolto il giovane, non accorgendosi del pericolo, c’era una donna di 38 anni che si è fermata e successivamente è stata trasportata in codice giallo in stato di shock all’ospedale di Moncalieri.