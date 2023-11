Messico, cercano di passare il casello senza pagare: due motociclisti scaraventati in aria [VIDEO]

Hanno provato ad attraversare il casello autostradale senza fermarsi allo stop ma sono coinvolti in una rovinosa caduta. Due motociclisti, nel tentativo di sfuggire al pedaggio, hanno attraversato il casello di Tlalpan, a Città del Messico, a tutta velocità non accorgendosi che c’erano dei lavori di corso.

Nel casello, che era in manutenzione, mancava parte della pavimentazione. Così le due moto sono volate in aria ribaltandosi facendo fare ai due centauri una rovinosa caduta sull’asfalto. Al momento non sono note le condizioni dei due motociclisti.