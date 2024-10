In pista con l’Aprilia RSV4 Factory al Pirelli WorldSBK Day [PROVA]

Il 23 settembre si è tenuta l’ultima tappa italiana del Pirelli WorldSBK Day. L’evento del brand meneghino che ha permesso di girare in pista il giorno successivo al week-end di gara del Mondiale Superbike.

Oltre all’emozione di cimentarsi nelle stesse curve dei propri idoli è un’occasione unica in quanto sull’asfalto del circuito si ha la certezza di avere le condizioni ottimali. La pista è gommata da pneumatici performanti da moto che sono logicamente più consoni rispetto ad altri che riguardano ad esempio eventi con le sole auto o mezzi ancor più pesanti che a volte lasciano residui sull’asfalto meno indicati per chi corre sulle due ruote.

L’ultima tappa italiana del Mondiale Superbike vede come protagonista il Cremona Circuit con le sue 13 curve che ospita per la prima volta il “grande evento” e per l’occasione si è rifatta completamente il viso, garantendo il massimo del servizio e dell’efficienza altezza del Campionato blasonato.

È stato uno straordinario esordio con anche la triplice vittoria del ternano Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) dominatore assoluto del week-end. Il pilota Nicolò Bulega ha registrato il miglior tempo sul circuito con 1’27.953.

Tre sono stati i pacchetti disponibili per poter partecipare al Pirelli WorldSBK Day: CREMONA PACK a135€, CREMONA GOLD a 195€ e CREMONA PLATINUM a 265€. I pacchetti comprendono 5 turni in pista (4 da 17 minuti + 1 da 12 minuti). Si differiscono per il tipo di accesso e attività che si possono svolgere durante il week-end come l’accesso alla PIRELLI HOSPITALITY con pranzo incluso domenica 22 settembre comprensivo di accesso al paddock. Per maggiori informazioni (https://mototrackdays.pirelli.com/it-it/circuiti/cremona).

PNEUMATICI PIRELLI DIABLO SUPERBIKE

Giunti sul posto siamo stati accolti dall’entusiasmo del Box Pirelli e abbiamo ammirato la gamma Diablo Superbike nelle differenti mescole esposte. Completate le varie pratiche e dopo aver ascoltato il Briefing condotto da Dario Marchetti e dalla Direzione di Promo Racing. Siamo subito pronti ad indossarci la tuta e girare il prima possibile sul circuito lombardo.

Siamo stati ospiti di Pirelli ma soprattutto abbiamo goduto dell’amicizia del box di Aprilia dove il caro Alberto Cani (Product and Racing Press Office Specialist) ha reso disponibile per noi una bellissima e potentissima Aprilia RSV4 Factory 1100 gommata con le Diablo Superbike SC1.

I Pirelli Diablo Superbike sono gli pneumatici ufficiali del campionato mondiale Superbike WSBK che vantano prestazioni al top su tutti i circuiti del mondo. Il profilo è stato ottimizzato e sviluppato grazie all’esperienza nel Campionato per offrire maneggevolezza e mantenimento della traiettoria. La mescola è performante e si può scegliere da quella più morbida come le specialistiche SCX (gomme da Sprint Race) fino a giungere alle più divertenti SC3.

Gli pneumatici Diablo Superbike non sono adatti ad uso stradale in quanto sono Slick e il loro range di temperatura ottimale è abbastanza alto, infatti, più si spinge forte e maggiore è la resa. Per questa tipologia di pneumatici è “caldamente” consigliato l’utilizzo delle termocoperte prima di entrare in circuito.

A CREMONA CON L’APRILIA RSV4 FACTORY – LA PROVA

Si accendono i motori e quel sound e quelle vibrazioni che emettono i V4 di Noale sono già sufficienti a farci bollire il sangue nelle vene. Lei è dinanzi a noi, è bellissima è potentissima con 217 CV ed il suo peso è di circa 200kg, con un rapporto peso potenza da vera Superbike. L’Aprilia RSV4 Factory 1100 in colorazione Ultra Gold è raffinata. Un’opera d’arte made in Italy che si contraddistingue da anni per il suo family feeling. È Snella e potente, una vera arma letale per le altre concorrenti. Equipaggiata per l’occasione dagli pneumatici Pirelli Diablo Superbike SC1, di cui costatiamo le pressioni a caldo da termocoperta che indicano un 2.4 bar per l’anteriore ed un 1.8 bar al posteriore.

We are ready to go!

Si sale in sella, si parte ed entriamo in circuito prendendo giusto due misure con le prime due curve da raccordare per poi immetterci nella prima “S” che fa comprendere, anche se siamo appena partiti, che le temperature degli pneumatici sono già ottimali e incalzano ad aumentare subito il ritmo, onde evitare che le temperature abbassandosi rendano le Slick meno performanti. Non appena giungiamo al primo rettilineo, WOW come un “uomo cannone” veniamo sparati a velocità missilistica e senza osare troppo prendiamo le dovute precauzioni e saggiamo la bontà dell’impianto frenante giunti al cartello dei 200 metri. È proprio nella “S” tra le curve 11 e 12 e allo scollinamento tra la curva 12 e 13 (dove ci si fionda tutto d’un fiato per il tornantino) che comprendiamo di quanta fiducia e grip diano questi pneumatici.

L’inserimento è fulminio, così come il cambio di direzione. Non è la prima volta che Motorionline vi racconta dell’Aprilia RSV4 ma il tester in questione è la prima volta che ha avuto l’occasione di guidarla e trovare sin da subito feeling è davvero eccezionale. Il connubio tra moto e pneumatici è perfetto. Finito il primo turno, torniamo ai BOX e le pressioni rilevate sono di 2.35 bar all’anteriore e di 1.85 bar al posteriore. Le pressioni si sono mantenute abbastanza costanti, considerando il tempo di rientrare e di organizzarsi col manometro.

In totale non siamo riusciti a fare più di 3 turni, in quanto subito dopo pranzo la pioggia ha interrotto il divertimento ma per i giri che siamo riusciti a fare, abbiamo capito che qui il limite è molto alto. Volevamo raccontarvi qualcosa di più ma non abbiamo avuto molto tempo, ma possiamo già confermare che questi pneumatici permettono di andare in pieghe estreme senza alcuna difficoltà, mantenendo sempre un alto potenziale di grip. Sono gomme molto sincere nel feedback e la carcassa dell’anteriore ha la giusta rigidità per un avantreno granitico. Ad oggi, difficilmente abbiamo provato pneumatici di qualità superiore o alcuni modelli che possano fare davvero la differenza.

L’Aprilia RSV4 Factory è nata per la pista che può essere prestata per l’uso su strada. Grazie all’evoluzione tecnologica come il sistema APRC si riesce a gestire con maggiore serenità le potenze elevate riuscendo allo stesso tempo a tirare fuori il meglio sia dalla moto che soprattutto da sé stessi. Per la cronaca abbiamo utilizzato la mappa in “Track 1” personalizzata con AEM 2; AEB 2; ATC 3; AWC 1; ALC 1, ABS 1, ASC 1.

Consigliamo la lettura sull’approfondimento che abbiamo già svolto sul Pirelli WorldSBK Day e sull’Aprilia RSV4 Factory.

Ci vediamo al prossimo test!

Abbigliamento utilizzato in collaborazione con:

ARAI Casco Quantic – Abstract Red

HELD Tuta Brand Hatch

HELD Guanti Akira RR

HELD Stivali Epco II