EICMA 2024: Dainese presenta Smart Air, la protezione del futuro

EICMA 2024, il più grande Salone del Motociclismo in Europa, apre le sue porte e il Gruppo Dainese presenta una serie di novità entusiasmanti per gli appassionati. Tra le anteprime, spicca Dainese Smart Air, l’ultima innovazione nella protezione per motociclisti. Questo sistema airbag, leggero e ergonomico, può essere indossato sopra o sotto vari outfit. Dotato del sistema D-air Road, offre protezione su petto e schiena, con un design minimal che massimizza il comfort. Inoltre, l’airbag ha una tripla attivazione e una batteria ricaricabile che garantisce fino a 12 ore di utilizzo, unendo sicurezza e comodità.

Ecco le principali novità del gruppo Dainese a EICMA 2024

Il nuovo Dainese AGV K7 è un casco sport touring integrale che trova un perfetto equilibrio tra prestazioni e comfort. Progettato per adattarsi a diversi stili di guida, dal turismo sportivo alle strade cittadine, offre stabilità ad alta velocità grazie al suo design aerodinamico, sviluppato in galleria del vento. Gli interni premium, i guanciali intercambiabili e un innovativo sistema di ventilazione garantiscono un comfort senza pari. Il visierino parasole aggiunge praticità, rendendo il K7 ideale per motociclisti in cerca di versatilità. Inoltre, la nuova collezione Touring offre protezione avanzata e funzionalità per affrontare qualsiasi avventura su due ruote.

Momodesign, che fa parte del portafoglio Dainese per caschi e abbigliamento motociclistico, si presenta al Salone con due modelli completamente rivisitati: AERO e FGTR. Aero è un casco Maxi Jet con un design all’avanguardia e 100% italiano, rappresentando un’eccellenza nel settore grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Premiato nel 2020 con il Compasso D’Oro, il casco combina stile distintivo, comfort e sicurezza. A EICMA, Aero si presenta con una palette di colori metallizzati. Anche FGTR si rinnova con l’omologazione ECE 2206, offrendo restyling contemporanei per i modelli Claccis ed Evo, con grafiche esclusive. Momodesign debutta con la sua prima collezione di abbigliamento protettivo per il commuting urbano.

All’EICMA 2024, TCX presenta la sua esclusiva linea di calzature Urban Lifestyle 24/7, scarpe certificate da moto che uniscono comfort e protezione. I nuovi modelli, Ikasu 2 e Nalbak, sono disponibili per uomini e donne e offrono un design versatile. Caratterizzati da un inserto Zplate per protezione e flessibilità, e una suola Groundtrax per grip e resistenza, garantiscono comfort in ogni avventura quotidiana.

Oltre alle novità, allo stand Dainese sarà esposto il leggendario casco AGV X1 Air System di Niki Lauda, indossato durante il Gran Premio di Germania del 1976. Dopo essere scomparso per 37 anni, torna a raccontare la sua storia, simbolo di resilienza e innovazione nella sicurezza. Questo cimelio entrerà nel DAR – Dainese ARchivio.