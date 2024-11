EICMA 2024 celebra i suoi 100 anni con una mostra di moto storiche e moderne

L’ottantunesima edizione dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, in programma dal 7 al 10 novembre a Rho Fiera Milano, celebra i 110 anni di storia con una mostra dedicata al design motociclistico. L’esposizione, intitolata “Eicma: 110 anni di design a due ruote”, offrirà un viaggio attraverso oltre un secolo di innovazioni in termini di forme, proporzioni e materiali, mettendo in risalto le opere di grandi designer e le sfide affrontate dall’industria. La prima edizione nel 1914, tenutasi a Milano, ha visto meno di quaranta stand, mentre oggi partecipano oltre 850 espositori da 45 paesi.

A EICMA 2024 la mostra “Eicma: 110 anni di design a due ruote”

L’esposizione “Eicma: 110 anni di design a due ruote”, che sarà inaugurata con una Frera 2 ¼ Hp Lusso del 1914, presenterà 36 motociclette suddivise in tre sezioni: forme, proporzioni e materiali. Durante l’anteprima, il presidente di EICMA 2024 Pietro Meda ha evidenziato l’intento della mostra di celebrare la bellezza, narrando non solo la storia di EICMA e dell’industria motociclistica, ma anche quella del Paese e della mobilità. L’amministratore delegato Paolo Magri ha sottolineato che la mostra non si propone come una classifica, ma come un’opportunità culturale per approfondire il percorso creativo dei designer, dalla concezione alla realizzazione.

Nell’allestimento della mostra, la sezione dedicata alle forme metterà in evidenza modelli storici come la Mars A20 del 1920 e la Kawasaki GPZ900R del 1984, celebre per il film Top Gun. Si faranno notare anche la Suzuki DR 800 Big, la Ducati Monster, l’Aprilia Motó di Philippe Starck e l’Husqvarna Vitpilen 401 Aero. Nella sezione delle proporzioni spiccherà la Moto Guzzi otto cilindri 500 del 1957, accanto al Piaggio Ciao 50. Infine, la sezione materiali celebrerà innovazioni come la Vespa di Corradino D’Ascanio e la Honda NR 750 del 1991. La mostra è curata da EICMA e supportata dall’ICE e vari collezionisti.