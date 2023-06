Ducati Panigale V2 con Black on Black Livery: un esempio di grinta [VIDEO]

Carattere e potenzialità della Ducati Panigale V2, rivestita con la nuova combinazione cromatica Black on Black Livery, spiccano nel filmato proposto da Ducati su YouTube.

Il modello

Una livrea affiancata a quella Ducati Red, nell’aggiornata gamma colori che esalta la sportività della moto, il cui corpo scolpito e compatto testimonia un’accentuata sportività.

Il design comprendere un frontale contraddistinto da due prese d’aria che integrano il proiettore full-LED e si evidenzia la carena “doppio layer” con una sezione principale che si proietta verso l’alto e la zona serbatoio, quindi un’altra con funzione di estrattore dell’aria.

Nella dotazione elettronica è presente una piattaforma inerziale a sei assi. Il pacchetto include diverse soluzioni come Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO e Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2, quindi ancora ABS Cornering EVO e Engine Brake Control (EBC) EVO (una soluzione che sostiene il pilota nell’ottimizzare la stabilità).

Il telaio è Monoscocca a cui è associato un bicilindrico Superquadro, il cuore pulsante del modello. La sportività è rimarcata anche dall’utilizzo di nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa.

Il propulsore bicilindrico Superquadro da 955 cc risulta omologato Euro 5. La potenza raggiunge i 155 cavalli a 10.750 giri/minuto e la coppia un dato di 104 Nm a 9.000 giri/minuto.

La Ducati Panigale V2 è un modello protagonista di DRE Racetrack Academy e DRE Track Warm Up Academy per gli appassionati di guida in pista. Ad entrambi i corsi si sottolinea la presenza dell’esperto Dario Marchetti, Direttore Tecnico DRE, istruttore e pilota.

La nuova livrea prevede un tono dark matt grey, a cui sono associati parti in glossy black. In evidenza anche il logo Panigale V2 e alcuni particolari in rosso localizzati su zona del serbatoio, carene e cerchi. Rinnovata la seduta nei materiali e dal punto di vista grafico.

La moto può essere ulteriormente personalizzata con l’inserimento di soluzioni della gamma di accessori, consultando la sezione “Configuratore” del portale Ducati, dove figurano i vari componenti del pacchetto Sport pensato per accentuare la grinta del modello.

Video: Ducati