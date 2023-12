Ducati Panigale 2023 Replica: si celebrano i trionfi sportivi [FOTO]

Il 2023 è un anno che resterà nella storia di Ducati, è stato l’anno dei più grandi trionfi sportivi. Il marchio di Borgo Panigale, infatti, ha conquistato il titolo in MotoGp, Superbike e Supersport, dominando le competizioni regine delle due ruote. Per celebrare questo evento storico, la casa italiana ha realizzato cinque esclusive Panigale da collezione, ispirate alle moto vincenti.

Un podio tutto Ducati in MotoGp

Il secondo titolo mondiale MotoGp di Francesco Bagnaia è solo l’apice di una stagione trionfale, che ha visto Ducati conquistare anche il secondo ed il terzo posto, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. E, di conseguenza, sono tre le moto speciali realizzate per festeggiare, tutte con l’autografo del pilota in originale sul serbatoio, protetto da uno strato di vernice trasparente.

La Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica è ispirata alla livrea più esclusiva della stagione 2023, il Giallo Ducati è stato il GP a Misano, per una serie limitata a 263 esemplari. La Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica (189 esemplari) riprende i colori ufficiali della DesmosediciGP del Team Prima Pramac ed è resa ancora più unica dal parafango anteriore in fibra di carbonio. Infine, la Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica è ispirata alla livrea giallo/nera delle DesmosediciGP del team Mooney VR46 e verrà realizzata in appena 72 esemplari.

I trionfi in Superbike e Supersport

Come dicevamo, Ducati ha trionfato anche in Superbike e Supersport, rispettivamente con i titoli iridati conquistati da Alvaro Bautista e Nicolò Bulega. Anche in questo caso sono stati realizzati due esemplari esclusivi della Panigale, con gli autografi originali dei campioni del mondo.

La Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica (219 esemplari) riprende la livrea Giallo Ducati della Panigale V4 R, con cui Álvaro ha corso i round di Misano e gara-2 a Jerez de la Frontera. Come elementi distintivi troviamo il serbatoio in alluminio spazzonato, le alette in fibra di carbonio ed i cerchi Marchesini in alluminio forgiato in colore light grey.

Infine, c’è la Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica, che riprende la livrea rosso/nera della Panigale V2 del team Aruba.it Racing WorldSSP con cui Nicolò Bulega ha conquistato il titolo mondiale. Questo modello è limitato a soli 12 esemplari.

Ogni moto verrà corredata di un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato e verrà consegnata in una cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata.