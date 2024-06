Ducati: nasce la nuova linea di abbigliamento Explorer [FOTO]

Una nuova linea di abbigliamento, targata Ducati. L’azienda di Borgo Panigale ha presentato Explorer, una linea ispirata allo stile della Desert X Rally e sviluppata con il supporto degli stessi collaudatori che hanno contribuito alla nascita della più avventurosa delle moto Ducati.

Un completo tecnico, anche al femminile

La nuova collezione ha nel sul fulcro il completo tecnico, composto da giacca e pantalone, anche per il pubblico femminile. Sono realizzati in Cordura idrorepellente ad alta tenacità, abbinata a un secondo strato interno staccabile, confezionato in membrana e tessuto H2Out, laminato a tre strati e in grado di garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento. Propone tasche capienti e maniche staccabili, con protezioni semirigide nelle zone delle spalle, gomiti, ginocchia e anche.

Ad abbinare questo completo, ci sono gli stivali Explorer T7 ed i guanti Atacama C2. Gli stivali derivano direttamente dall’esperienza nelle competizioni fuoristrada, e offrono una tomaia in microfibra resistente alle abrasioni, protettori iniettati in materiale plastico su punta, tallone, tibia e caviglia, e la classica chiusura con velcro e quattro ganci. I guanti sono studiati per la guida adventure e touring, quando le temperature sono più miti, con prese d’aria sulle dita.

Il tempo libero

La collezione Ducati Explorer è proposta anche per il tempo libero. La linea si compone di due felpe per lui, una bianca a mezza zip e un girocollo nero, e di una felpa con zip intera per lei. Allo stesso modo, anche le T-shirt sono disponibili su base bianca o nera per lui, e su base nera per lei. Infine, i due cappellini in stile baseball completano il quadro riprendendo gli stessi temi grafici.