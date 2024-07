Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition: 555 esemplari da collezione [FOTO e VIDEO]

Ducati presenta la Panigale V2 Superquadro Final Edition, una nuova creatura di Borgo Panigale realizzata per rendere omaggio al leggendario motore Superquadro, l’apice dell’evoluzione dei motori bicilindrici Ducati.

Si tratta di una moto da collezione, in serie limitata e numerata che sarà prodotta in sole 555 unità, creata come tributo al motore bicilindrico, nato con la prima 1199 Panigale, che ha definito un’era e che ha ottenuto 341 vittorie nel corso di 30 anni nei Campionati mondiali Superbike.

La livrea esclusiva col disegno tecnico del Superquadro

Combinando tecnologia, prestazioni ed elegante, la Panigale V2 Superquadro Final Edition punta sulla sofisticatezza, tanto nel design quanto nella componentistica. Caratterizzata esteticamente dalla raffinata livrea Superquadro Tribute, progettata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Drudi Performance che combina i colori caratteristici della Casa bolognese: bianco, rosso, nero e grigio. Spicca poi il disegno tecnico del Superquadro, riportato sui fianchi della carenatura, che ricalca esattamente la posizione del motore. La moto mette insieme componenti premium ed elettronica avanzata, in un armonico mix di innovazione e tradizione.

Ogni esemplare della Panigale V2 Superquadro Final Edition riporta il numero identificativo della serie sulla piastra di sterzo, ricavata dal pieno. Tra i dettagli esclusivi c’è la sella impreziosita dal logo della moto e dal tricolore della bandiera italiana.

Motore 955 cm3 da 115 CV e dotazione esclusiva

Spinta dal motore Ducati Superquadro di 955 cm3 di cilindrata che sviluppa una potenza di 155 CV a 10.750 giri/minuti e una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri/minuti, questa limited edition sfrutta la base tecnica della Panigale V2 che è stata arricchita da una serie di componenti di pregio che ne esaltano l’animo racing, tra i quali: manopole sportive che ottimizzano grip e controllo, pedane Rizoma regolabili per adattare la posizione di guida, plexiglass cupolino racing e un kit per la rimozione degli specchietti, per ridurre il peso e massimizzare le prestazioni in pista.

Ciclistica top

Al sofisticato telaio monoscocca, la Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition affiana un ciclistica d’alto livello con sospensioni premium che includono forcella Ohlins a steli rovesciato da 43 mm, completamente regolabile, monoammortizzatore Ohlins, anch’esso completamente regolabile, montato sul forcellone monobraccio in alluminio.

L’impianto frenante prevede una coppia di pinze monoblocco M4.32 Brembo, con dischi da 320 mm, all’anteriore, mentre al posteriore c’è un singolo disco da 245 mm su cui lavora una singola pinza Brembo. La moto monta infine cerchi a cinque razze da 3,5 pollici all’anteriore e 5,5 pollici al posteriore, che calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 x ZR17 al posteriore.

In concessionaria a ottobre, prezzo di 28.000 €

La Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition, corredata da certificato di autenticità e telo coprimoto personalizzato, sarà disponibile in concessionaria a partire da ottobre 2024 ad un prezzo di 28.000 €.