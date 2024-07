Ducati: anteprima mondiale di un nuovo modello giovedì 25 luglio [TEASER]

Una nuova Ducati sarà svelata in anteprima assoluta domani 25 luglio, alle 20:30, in occasione del nuovo episodio della Ducati World Première web series 2025.

È una supersportiva stradale

La Casa di Borgo Panigale ha rilasciato un immagine teaser che mostra un dettaglio della nuova moto, con la scritta Ducati in una sezione che combina il rosso e il nero. Oltre all’immagine il costruttore bolognese, pur mantenendo il riserbo sull’identità della nuova moto, si è limitata ad anticipare che sarà “un modello che sposta ancora più avanti i limiti delle supersportive stradali”.

C’è dunque da aspettarsi una novità in grado in lasciare a bocca aperta ducatisti e non, per quella che da Borgo Panigale presentano come “una moto in cui la tecnica delle competizioni viene immortalata in una scultura e tradotta in arte dal Centro Stile Ducati”. L’appuntamento con nuovo modello Ducati è per domani 25 luglio quando verranno svelati tutti i dettagli.