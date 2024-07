Ducati Powerstage RR: la scelta di Tony Cairoli per la preparazione

La Ducati Powerstage RR è la scelta di Tony Cairoli per la preparazione, verso la propria stagione. La bicicletta è un elemento fondamentale per gli allenamenti, richiedendo forza e resistenza come le gare di motocross, ed il nove volte campione del mondo ha deciso di affidarsi alla e-Bike del marchio italiano.

“Ho scelto un modello enduro perché oltre ad allenarmi pedalando, mi permette di affrontare anche sentieri particolarmente tecnici, così da esercitarmi anche sulla tecnica di guida – le parole di Cairoli – In mountain bike, come in moto, bisogna saper scegliere le traiettorie giuste, correggere costantemente equilibrio del mezzo e postura del corpo, controllare la frenata, prendendo decisioni rapide ed automatizzando moltissimi movimenti. La bici consente di andare per gradi e di provare cose nuove”.

La bici per il motocross

Il principale vantaggio è il miglioramento della forma cardiovascolare, aumentando anche la resistenza sulle lunghe percorrenze, essenziale per permettere ad un pilota di mantenere alta la concentrazione e la lucidità per tutta la durata della gara. Inoltre, il ciclismo aiuta a sviluppare la forza delle gambe, fondamentale per la stabilità e il controllo durante la guida della moto.

La Ducati Powerstage RR

La Ducati Powerstage RR utilizzata da Cairoli è una limited edition, con soli 230 esemplari prodotti, ispirata alla Desmosedici del team ufficiale. È la prima e-enduro con telaio in fibra di carbonio del marchio italiano, con motore Shimano EP801 da 85Nm di coppia, le sospensioni Öhlins, i cerchi in carbonio, i potenti freni Braking e il cambio elettronico SRAM a 12 velocità.

Sarà esposta alla World Ducati Week

Questa bicicletta sarà esposta alla World Ducati Week del prossimo fine settimane e anche all’ dell’Italian Bike Festival, che si terrà presso il circuito motociclistico di Misano dal 13 al 15 settembre. Sarà mostrata anche la Desmo450 MX, il modello sviluppato da Cairoli con Lupino.