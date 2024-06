Ducati DesertX Discovery: per avventure senza limiti [FOTO e VIDEO]

La nuova Ducati DesertX Discovery, nata per vivere avventure su strada e in fuoristrada, dispone di una dotazione “full optional” che la rende pronta a scoprire qualunque destinazione.

Con uno spirito da viaggiatrice pura, la nuova DesertX Discovery vanta componenti pensate per aumentare il comfort e la protezione di moto e pilota, con ruota anteriore da 21 pollici ed un’estetica distintiva e grintosa grazie alla livrea Thrilling Black / Ducati Red.

Specifiche per avventure in fuoristrada

La dotazione di serie della Ducati DesertX Discovery include paramani rinforzati e paramotore con protezione per la pompa dell’acqua, griglia radiatore e paracoppa rinforzato, manopole riscaldate, parabrezza maggiorato e cavalletto centrale. Nell’equipaggiamento di serie sono comprese anche le valige in alluminio da 76 litri.

Dotata di navigatore Turn-by-turn, utilizzabile attraverso la Ducati Link App, la DesertX punta sulla versatilità con una ciclistica agile e precisa basata su un telaio a traliccio in acciaio, con sospensioni a lunga escursione, che la rende adatta a qualsiasi tipo di terreno. A ciò si aggiunge la tripla omologazione per gli pneumatici permette di scegliere fra diverse possibilità, privilegiando soluzioni più adatte alla guida stradale o più orientate a quella in off-road.

Motore da 937 cm3 da 110 CV

La Ducati DesertX Discovery, dotata di serbatoio da oltre 21 litri di capacità, è mossa dal motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cm3 raffreddato a liquido da 110 CV a 9.250 giri al minuto e coppia massima di 92 Nm disponibile a 6.500 giri al minuto. Il propulsore è stato ottimizzato per l’impiego specifico nel cambio e nella dotazione elettronica, con la DesertX che dispone di tre Riding mode dedicati all’uso stradali e due pensati per la guida in fuoristrada.

Ci sono anche DesertX Rally e la versione depotenziata a 35 kW

Oltre alla nuova Discovery, disponibile in concessionaria da luglio 2024, la famiglia DesertX di Ducati comprende anche il modello Rally, dedicato ai fuoristradisti più sportivi e audaci, caratterizzato da una migliore componentistica di derivazione racing.

La Ducati DesertX 2025 in allestimento standard rimane disponibile nella sola livrea Matt Star White Silk. Entrambe le versioni sono proposte anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2, con quest’ultime che, come tutti i modelli Ducati 35 kW disponibili in gamma, beneficiano di uno sconto di 1.000 € sul prezzo di listino.