Continental, la gamma di pneumatici ContiScoot si amplia con nove nuove misure da 10 a 13 pollici

Continental punta a crescere sul mercato degli scooter e amplia la gamma di pneumatici ContiScoot con nove nuove misure, incrementando così il raggio d’azione dell’affermato pneumatico premium per scooter.

Sicurezza, agilità e comfort di guida

Scommettendo sulla crescita della popolarità degli scooter, il cui utilizzo è in continuo aumento negli ultimi anni, Continental aumenta il numero di misure del ContiScoot, uno pneumatico particolarmente apprezzato dagli scooteristi per la sicurezza e l’agilità garantita, anche in condizioni di freddo e bagnato, grazie all’elevato grip, oltre che per i ridotti spazi di frenata sia su superfici asciutte che bagnate, per le quali è ottimizzata la mescola del battistrada.

Altro vantaggio che il ContiScoot assicura agli scooteristi, soprattutto nel caso di pneumatici di piccole dimensioni, è il suo alto livello di smorzamento intrinseco che assorbe le irregolarità del manto stradale, garantendo una guida confortevole anche su superfici irregolari, come i ciottoli, e terreni accidentati.

Nove nuove misure da 10 a 13 pollici

Le nuove misure coprono il segmento classico dei piccoli scooter da 3.50-10”, nonché le esigenze di molti scooter popolari di medie dimensioni con ruote da 130/60-13”. Il lancio delle nuove misure dello pneumatico premium di Continental continuerà nel quarto trimestre del 2024 e porterà la gamma ContiScoot a un totale di 32 misure di ruote anteriori e posteriori da 10 a 16 pollici, comprendo così interamente le esigenze degli scooter nel segmento da 50 a 350 cc.