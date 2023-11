Continental ad EICMA 2023: la connettività e l’ABS in primo piano [FOTO LIVE]

Tra le protagoniste di EICMA 2023, l’attesa fiera milanese aperta fino a domenica prossima, c’è anche Continental. La connettività e l’ABS sono in primo piano nello stand dell’azienda tedesca a questo appuntamento. Noi ne abbiamo parlato con Pietro Rossi, Head of Vehicles Electronics Italia del marchio.

Dal 2022 al 2023

“L’anno scorso vi avevamo fatto vedere quello che stavamo sviluppando – le parole di Rossi – Adesso questi oggetti sono vicini all’inizio della produzione, sia per la connettività che per la gestione della trasmissione automatica, sia per la generazione 6 dei radar. Al nostro stand, potete vedere una moto BMW equipaggiata in anteprima con i nostri radar frontali e posteriori”.

A livello tecnico, Continental punta sul consolidamento del sistema di gestione del cambio automatico e l’ABS con sistema inerziale integrato. Quest’ultimo “riesce a capire il moto del veicolo e quindi avviare la frenata in modo non solo rallentando, ma anche capendo la stabilità della moto”.

La connettività

In primo piano, però, c’è la connettività e la presentazione della nuova Connectivity Box “che il prossimo anno vedrete equipaggiata su alcune moto”. Questo sistema permette “di racchiudere in un unico device tutti i contenuti multimediali, quelli per l’e-call e permetterà il mirroring sul sistema di navigazione e l’aggiornamento over the air”.

Sono molteplici i vantaggi di questo nuovo sistema: “Una volta che lo smartphone si è connesso, non scarica batteria e dati del cellulare. Gestendo tutto in maniera autonoma, con un GPS interno – ha concluso Pietro Rossi – Un oggetto integrato. Una volta studiato per un brand, poi può essere derivato su tutte le moto. Il grande vantaggio è la flessibilità. In caso mi sposto da un modello A ad uno B, una volta sviluppata la connettività per un cliente, poi la sposto a costo zero”.