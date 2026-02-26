Casco Caberg Drift EVO II Carbon: due nuove colorazioni col debutto delle versioni M Sport e CBR [FOTO]

Il casco Caberg Drift EVO II Carbon arricchisce la propria gamma con il debutto di due nuove versioni, M Sport e CBR, ognuna delle quali caratterizzata da una nuova configurazione cromatica, che valorizza ulteriormente il design del casco e la calotta in fibra di carbonio, rafforzandone il posizionamento nel segmento sport-touring di alta gamma.

Due nuove colorazioni: M Sport e CBR

Il Drift EVO II Carbon, casco lanciato nel 2024, è uno dei modelli più avanzati di Caberg, e che adesso diventa ancora più sportivo nel look grazie alle nuove colorazioni introdotte nel catalogo 2026. Entrambe le nuove varianti spiccano per le grafiche decise e la calotta in carbonio a vista nella parte nero opaca. La versione M Sport abbina rosso, bianco, blu e azzurro in una combinazione dinamica e moderna, con le superfici nero opaco che lasciano emergere le trame del carbonio. La versione CBR ha un design più aggressivo, con l’inserimento dei classici rosso e blu, arricchiti da finiture bianche, affiancati anche in questo caso del nero opaco con trame del carbonio a vista.

Due misure di calotta, peso estremamente contenuto

Il casco Caberg Drift EVO II Carbon è estremante leggero, grazie alla calotta in fibra di carbonio che riduce sensibilmente il peso senza compromettere la resistenza strutturale. Nelle nuove versioni M Sport e CBR, entrambe con finitura opaco, il casco è proposto in due misure di calotta: piccola (taglie dalla XS alla M) e grande (taglie dalla L alla XXL). Il peso contenuto è uno dei punti di forza del modello: 1.350 gr ± 50 gr per la calotta piccola in carbonio e 1.400 gr ± 50 gr per la calotta grande.

Sicurezza e comunicazione top

L’avanzato equipaggiamento del casco Drift EVO II Carbon comprende la visiera esterna antigraffio con lente Pinlock Max Vision 70, dotata di meccanismo a sgancio rapido e sistema di blocco centrale che previene aperture accidentali e consente un’apertura controllata, a cui si aggiunge la visiera parasole DVT (Double Visor Tech).

Dotato di omologazione ECE 22.06, questo casco aumenta il livello di sicurezza grazie all’esclusivo Caberg SOS Medical ID integrato all’interno. Le due nuove varianti colore del Drift EVO II Carbon sono inoltre predisposte per l’installazione del sistema di comunicazione Caberg Pro Speak Evo, che permette di ascoltare musica, comunicare con il passeggero o con un altro motociclista fino a 200 metri di distanza e collegarsi al GPS. Le due nuove versioni M Sport e CBR del casco Caberg Drift EVO II Carbon sono disponibili a un prezzo indicativo di 439,99 €.