Caberg SOS Medical ID: il microchip NFC nei caschi moto che migliora la sicurezza in caso di incidente [FOTO]

Forte di una solida esperienza lunga più di cinquant’anni nel settore dei caschi da moto, Caberg ha sempre avuto un occhio di particolare riguardo per la sicurezza di chi va in scooter e in moto. L’azienda bergamasca ha dimostrato la capacità di anticipare le reali esigenze dei motociclisti, sviluppando soluzioni tecnologiche innovative per rendere ogni viaggio in moto più sicuro. Tra queste, una delle innovazioni più significative è SOS Medical ID, già presente in diverse collezioni di caschi degli ultimi anni e oggi integrata su un numero sempre maggiore di modelli.

SOS Medical ID: sicurezza di livello superiore

SOS Medical ID è un microchip integrato direttamente nel casco Caberg, progettato per memorizzare informazioni anagrafiche, dati medici essenziali e contatti di emergenza. Il sistema utilizza la tecnologia NFC e può rivelarsi fondamentale in caso di incidente, dato che consente a soccorritori o passanti di accedere immediatamente ai dati avvicinando uno smartphone compatibile all’area dedicata dal casco.

Senza app, codici o procedure complesse, SOS Medical ID permette di consultare in pochi secondi informazioni fondamentali come allergie, patologie, gruppo sanguigno, numeri di emergenza e, se disponibile, anche la posizione del motociclista. Tale sistema rappresenta un supporto concreto che riduce i tempi di intervento e aumenta l’efficacia dei soccorsi nei momenti più critici. Grazie a SOS Medical ID il casco si trasforma in un dispositivo di sicurezza avanzata, andando oltre la semplice protezione fisica.

Presente su numerosi caschi Caberg

Attualmente la tecnologia SOS Medical ID è disponibile su diversi modelli della gamma Caberg, tra cui: Drift Evo II, GP01, Tanami e Trip. Tutti questi caschi, ognuno con la propria declinazione di utilizzo, sono espressione dell’approccio alla sicurezza a 360° di Caberg: non solo protezione dagli impatti, ma anche supporto immediato nelle emergenze grazie all’accesso rapido a dati vitali.