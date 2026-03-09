Caberg: le nuove sfide in pista ed il nuovo casco racing GP01

La stagione 2026 è pronta a partire e Caberg ha presentato la sua nuova line-up dei Factory Riders. La squadra internazionale del marchio bergamasco unisce giovani promesse e piloti più affermati, per competere in numerose categorie a due ruote, nei campionati mondiali di Superbike, Supersport, Sportbike, Endurance e WCR. E tutti i loro piloti indosseranno il nuovo casco racing Caberg GP01, omologato FIM Level 2, la certificazione richiesta per i massimi livelli del motociclismo mondiale.

Un lavoro nel motorsport non solo fine a sé stesso, per aiutare la squadra a vincere gare e campionati, ma anche per sviluppare poi le tecnologie da portare, successivamente, nei modelli di serie. Infatti, in pista è possibile testare materiali, design e soluzioni tecnologiche, perfezionando costantemente ogni dettaglio. Infatti, queste innovazioni studiate in pista, hanno sempre trovato applicazione in tutte le collezioni di caschi Caberg destinate al grande pubblico.

I piloti per Superbike e Supersport

Le due categorie principali sono sicuramente Superbike e Supersport, in cui Caberg propone tre giovani piloti italiani. Due rookie saranno in pista nella SBK: Alberto Surra e Mattia Rato. Il primo ha 22 anni ed arriva in questa categoria, dopo un 2025 in crescita, in cui ha conquistato un podio nel Mondiale Supersport e due vittorie nell’Europeo Moto2, chiuso al terzo posto. Un percorso che testimonia maturità tecnica e velocità, qualità fondamentali per affrontare questo campionato.

Accanto al lui, ci sarà l’ancor più giovane Rato (classe 2005), reduce da una stagione brillante nel CIV Supersport con tre vittorie e sette podi. Nel mondiale Supersport, invece, il team dell’azienda bergamasca schiera Matteo Ferrari, Campione del Mondo MotoE 2019, vice campione nel 2020 e terzo nel 2025. Ferrari affronta nel 2026 una nuova sfida tecnica e sportiva, portando in Supersport un bagaglio di esperienza internazionale e mentalità vincente.

Le altre categorie

Come dicevamo, Caberg ha piloti anche in altre categorie a due ruote. A partire dal mondiale Sportbike, una categoria interessante, che sostituisce la precedente Supersport 300. Sono tre i piloti che scenderanno in pista per l’azienda di caschi: Bruno Ieraci, Campione Italiano CIV Sportbike 2025, dopo una stagione caratterizzata da solidità e continuità; Antonio Torres, talento spagnolo reduce da tre podi nel Mondiale Supersport 300, e Mattia Sorrenti, Vice Campione Italiano CIV Sportbike 2025, pilota in costante crescita, con la volontà di far risultati a livello mondiale.

Nel FIM Endurance World Championship, invece, Caberg conferma una line-up di grande esperienza: Kevin Manfredi, vice Campione del Mondo Endurance Stock 2025, simbolo di costanza e solidità; insieme a lui, Simone Saltarelli, Kevin Calia e Flavio Ferroni, protagonisti di risultati di prestigio come il podio alla 8 Ore di Suzuka. Si forma così un gruppo compatto in cui esperienza, gestione dello sforzo e lavoro di squadra saranno determinanti. C’è anche una categoria femminile, Women’s Circuit Racing World Championship (WCR), dove la giovane Natalia Rivera vuole confermarsi a livello iridato, dopo il titolo europeo conquistato nel 2004.

Il casco Caberg GP01

Come dicevamo, tutti i piloti indosseranno il nuovo casco integrale racing Caberg GP01. Un modello sviluppato specificamente per l’uso in pista e omologato FIM Level 2, requisito indispensabile per competere nei campionati iridati. Per dare il giusto comfort e sicurezza ai piloti, questo casco è stato progettato con un’attenzione particolare alla stabilità aerodinamica alle alte velocità, per garantire protezione anche alle velocità più elevate e le condizioni più estreme.

In particolare, l’aerodinamica evoluta, studiata in galleria del vento, contribuisce a ridurre le turbolenze e a migliorare la stabilità in rettilineo e in frenata, mentre la struttura è pensata per offrire il massimo livello di sicurezza richiesto dalle competizioni internazionali. Inoltre, il GP01 è dotato di visiera antigraffio e Pinlock 120, sistema di rimozione delle guance rapido in caso di emergenza, sistema di ventilazione ottimizzato e tecnologia Caberg SOS Medical ID.

Si tratta, comunque, di un casco disponibile anche per l’utilizzo anche fuori dalla pista ed è predisposto per l’alloggiamento del comunicatore Caberg Pro Speak Evo che permette di comunicare con il passeggero ed offre la soluzione bike to bike fino a 200 mt, con la possibilità di collegarlo ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. Le taglie disponibili per questo modello vanno dalla XS (53/54) alla L (59/60).