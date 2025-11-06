Brabus 1400 R Signature Edition: solo 100 esemplari per la lussuosa Hyper Naked su base KTM [FOTO]

Brabus, famoso tuner tedesco di auto che tre anni fa ha fatto il suo ingresso nel mondo delle due ruote, torna protagonista insieme a KTM presentando la super esclusiva Brabus 1400 R Signature Edition, una lussuosa Hyper Naked che prende forma sulla base tecnica della KTM 1390 Super Duke R Evo.

Look dark e ricca di componenti in carbonio

La Brabus 1400 R Signature Edition, che sarà prodotta in soli 100 esemplari, si caratterizza per l’estetica “Black and Bold” tipica del carrozziere tedesco e per la ricchezza della componentistica. La moto è si distingue per le sovrastrutture Widestar in fibra di carbonio e per la colorazione esclusiva “Midnight Veil”, tributo diretto all’universo automotive Brabus. Ogni componente in carbonio è realizzato con tecnologia “prepreg” di ultima generazione, garanzia di leggerezza, robustezza e finiture impeccabili.

Il frontale della moto sfoggia il parafango in carbonio e il faro LED con luce diurna “Signature Stripes”, mentre la nuova mascherina in carbonio che integra il sistema di aspirazione ram-air garantisce l’ottimale raffreddamento del motore bicilindrico LC8 da 1.350 cc, capace di 190 CV e 145 Nm di coppia. Gli spoiler laterali Widestar e la cover del serbatoio in carbonio con inserti in microfibra Dinamica sottolineano l’anima sportiva della moto, arricchita da altri dettagli esclusivi in carbonio come il puntale, la cover del tappo e la sella artigianale rivestita in microfibra Dinamica e pelle Masterpiece.

Dotazione tecnica top

Sul posteriore della Brabus 1400 R Signature Edition spiccano la cover monoposto con alette aerodinamiche, il doppio terminale slip-on e i cerchi forgiati Monoblock II EVO “Platinum Edition” da 17 pollici, omaggio alla tradizione Brabus. Il pacchetto tecnico della moto è estremamente avanzato ed include freni Brembo Hypure, sospensioni WP APEX SAT a controllo elettronico e cinque modalità di guida: Rain, Street, Sport, Performance e Track. Completano la dotazione il display TFT personalizzato Brabus e un set esclusivo di accessori premium: telo indoor, tappeto da esposizione, cover in pelle per la chiave e un cofanetto in carbonio con targhetta numerata.

Disponibilità e prezzo

Disponibile dai primi mesi del 2026 presso i concessionari KTM, la nuova Brabus 1400 R Signature Edition viene proposta al prezzo di 51.490 €.