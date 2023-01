BMW Motorrad Italia al Motor Bike Expo 2023, tra i modelli presenti anche le esclusive “100 Years”

Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio 2023, BMW Motorrad Italia sarà tra i protagonisti della 15ª edizione del Motor Bike Expo a Veronafiere. Tra le moto esposte sono attese anche le nuove ed esclusive BMW R 18 100 Years e BMW R nineT 100 Years, ricercate interpretazioni in serie limitata con cui si ricordano i 100 anni di storia di BMW Motorrad.

La presenza all’evento veronese

Nel dare spazio all’attività del brand e della rete di concessionari nel panorama della customizzazione, uno dei temi di spicco della rassegna e legato alla stessa famiglia Heritage, BMW Motorrad introdurrà nell’occasione cinque modelli di BMW R 18 che hanno preso parte al web contest R 18 Your Choice. Un web contest a cui hanno preso parte nel 2022 trenta concessionari della rete vendita di BMW Motorrad e che si sono confrontati con lo sviluppo di special su base BMW R 18.

Tra le creazioni esposte non manca l’abbigliamento tecnico della collezione Heritage, per esempio i caschi Bowler e Grand Racer, le felpe dedicate e le giacche in pelle.

Motor Bike Expo è una delle kermesse più importanti dedicate alla mondo della customizzazione, delle cruiser e delle special nel panorama europeo e BMW Motorrad Italia è nuovamente presente per mettere in evidenza e raccontare la proposta Heritage. Nel 2023 spicca anche un altro aspetto rilevante: la celebrazione dei 100 anni di storia. Nella parte centrale dello stand sono attese, per la prima volta dal vivo, le già citate BMW R 18 100 Years e la BMW R nineT 100 Years distinguibili dalle loro eleganti livree. Questi esemplari saranno affiancati da una pregiato e originale BMW R 32, giunta dalla collezione privata del concessionario BMW Motorrad Bellan & Giardina.

Visibili anche altre interessanti moto come BMW R nineT Scrambler, la BMW R nineT Urban G/S, la BMW R 18 e la BMW R 18 B nelle nuove colorazioni per il 2023.

Foto: BMW Motorrad – BMW Group