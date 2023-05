Biker Fest International: la passione per le moto e i motori nella 37ª edizione a Lignano Sabbiadoro

Nel programma della 37ª edizione della Biker Fest International, la manifestazione che richiama a Lignano Sabbiadoro (UD) appassionati di moto e custom dal 18 al 21 maggio 2023, sono previste diverse attività e attrazioni.

La 37ª edizione dell’evento

Gli organizzatori della Biker Fest International hanno ricordato anche gli amici motociclisti dell’Emilia Romagna e delle zone alluvionate, che nell’occasione non potranno raggiungere la manifestazione.

Il taglio del nastro ufficiale dell’evento Biker Fest International, con le autorità istituzionali locali e del Friuli Venezia Giulia, è previsto alle ore 12:00 di venerdì 19. Madrina della manifestazione è Samira Lui, modella e volto televisivo.

Confidando in un meteo clemente lungo il fine settimana, i primi motociclisti amanti del turismo hanno effettuato i tour con i sette road book preparati da Promoturismo FVG e Terre di Moto, scoprendo in autonomia le meraviglie della regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente sono previsti i MotoTour organizzati dal MotoClub Morena, il primo verso il Collio isontino.

La musica rock vivacizza ulteriormente l’evento, dopo le note sonore proposte da Radio Easy Rock, Radio Partner attiva dalle 16:00 di ogni giorno dall’Area Luna Park. In serata sono previste esibizioni sul Main Stage del Villaggio.

Tra le case motociclistiche, nell’area Demo Ride sono iniziati i test con Honda e la sua Scuola Guida Donne. Mentre da venerdì ci sono anche le novità delle altre case presenti alla manifestazione, animando la zona antistante allo stadio “Guido Teghil” nei pressi del Villaggio.

In evidenza anche il Custom Bike Show, uno dei più noti e storici a livello europeo. Un contest con oltre 50 special selezionate, ricordando anche che è l’unico appuntamento italiano del Campionato Mondiale Custom organizzato da AMD. Nel Villaggio figurano le più recenti opere di grandi nomi del panorama custom, in vista della finale dell’IMC, Italian Motorcycle Championship Custom Bike Show.

Tra gli altri momenti, la manifestazione è anche il palcoscenico della 28ª US Car Reunion, il raduno italiano di auto americane con una parata in programma domenica mattina.