Biker Fest International: inaugurata ufficialmente la 37ª edizione

L’inaugurazione ufficiale della 37ª Biker Fest International è avvenuta alla presenza degli esponenti politici locali e regionali del Friuli Venezia Giulia, oltre ai partner. Nell’occasione il saluto degli organizzatori e il taglio del nastro tricolore con la madrina dell’edizione Samira Lui. L’evento è in programma a Lignano Sabbiadoro (UD) sino al 21 maggio 2023.

Una nuova edizione per appassionati di motori e due ruote

Alla presenza della madrina è stata aperta anche la quarta edizione dell’E-Mobility Village, lo spazio in cui sono protagoniste le novità di tipo elettrico a due e quattro ruote di varie realtà presenti. Inoltre l’attenzione sociale della manifestazione è sottolineata anche dalla presenza della Enduro Mototherapy. Gli istruttori del M.C. Sabbiadoro hanno fatto vivere attimi di gioia ai ragazzi e alle ragazze con disabilità con un’esperienza in sella nell’Area Offroad accanto al Villaggio.

Biker Fest Internationa è un punto d’aggregazione per appassionati di due ruote, custom e motori. Nell’occasione, per esempio, si cita la sesta Boss Hoss Cycles Italian Reunion ufficiale, con oltre dieci esemplari delle muscle bike motorizzate da un potente V8 Chevrolet da 5.7 a 8.2 litri di cilindrata.

La seconda giornata della rassegna è stata anche animata dalla suggestiva Terrazza a Mare sul litorale di Lignano Sabbiadoro, un’esposizione di moto d’epoca, con legami tra sport, arte e costruzione. Presente una batteria di moto da speedway, tra cui un esemplare da ghiaccio e un sidecar, introdotta dal Motoclub Olimpia di Terenzano e l’Associazione Motociclistica Friulana. Tra gli esemplari interessanti anche una moto a vapore. In quest’area anche uno spazio dedicato all’aerografia e al body painting a cura dell’Air, gli Aerografisti Italiani Riuniti.

C’è stato anche l’incontro “Studi-Arte Custom”, una novità indirizzata agli studenti friulani e veneti dei Centri di formazione professionale. Un progetto didattico voluto dagli organizzatori per collegare scuola, artigianato e officine meccaniche. Un incontro moderato dal professor Roberto Brizi, biker e Segretario nazionale in ambito Automotive delle Scuole Salesiane del CNOS-FAP di Roma. Vi hanno preso parte anche i ragazzi del corso moto del CFP “Teresa Gerini” della capitale, che nel corso dello scorso lockdown hanno realizzato un chopper intorno al motore di una moto incidentata. Un esemplare guidato da Roma a Lignano ed esposto nel Bike Show dell’evento.