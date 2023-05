Biker Fest International: una 37ª edizione da ricordare

La recente edizione della Biker Fest International ha registrato una grade flusso di presenze nelle cinque aree della rassegna, tra appassionati e curiosi. Un risultato notevole che sottolinea il successo della formula, capace di attrarre a Lignano Sabbiadoro (UD) appassionati di moto e motori da varie zone. Un numero di 120.000 tra amanti dei motori e turisti, come indicato.

Un evento dove è protagonista la passione per i motori

La 37ª edizione è stata chiusa con un nuovo grande traguardo raggiunto, che segue i buoni risultati già riscontrati in passato. Una folla di appassionati ha riempito le cinque aree della manifestazione, spaziando dal Villaggio all’area Demo Ride. Gli appassionati interessati protranno tornare a rivivere emozioni simili anche nel prossimo appuntamento con la Italian Bike Week dal 14 al 17 settembre, sempre a Lignano Sabbiadoro (UD). Una manifestazione che chiude la stagione.

Tornando alla Biker Fest International, nell’occasione sono evidenziati i “sette pilastri” che rendono interessante questo evento. Si parte dal concetto “famiglia”, dato che questa manifestazione è organizzata da una famiglia appassionata, i Persello, legata alla moto e al mondo dei biker. La stessa Biker Fest International è rivolta a una famiglia, quella estesa dei motociclisti e degli appassionati, che vivacizzano la festa.

Altro pilastro è la “tradizione”, ricordando il primo raduno internazionale rivolto ai motociclisti organizzato da Moreno Persello nel 1987. Un motociclista che ha reso la propria passione in professione nel percorso di editore. Una storia quasi quarantennale di lavoro e cultura custom tradotta in un noto evento all’aperto.

Altro tassello fondamentale è “l’esperienza”, con un Villaggio che raffigura il fulcro della manifestazione, oltre alle emozioni vissute nel corso dei Demo Ride, dei Mototour e durante la parata Saturday Light Fever lungo le vie di Lignano Sabbiadoro.

Altro elemento cruciale è il “Custom Bike Show”, il contest internazionale riservato a professionisti di questo ambito che rappresenta una forte attrazione per gli appassionati. Il Custom Bike Show risulta la finale dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) e unica data italiana del World Championship of Custom Bike Building organizzato da AMD (American Motorcycle Dealer). Ideato nel 1987, questo momento della Biker Fest International risulta il contest del settore più storico a livello europeo, come ricordato.

In evidenza anche “la partecipazione delle case motociclistiche”, nomi noti presenti in occasione della rassegna con numerosi test ride effettuati. Segnalate 4.000 prove su strada con un’area Demo Ride vivacizzata dagli appassionati. Tra i nomi presenti nel 2023 anche Jawa, con l’annunciato ritorno nel mercato italiano.

Citato anche “il territorio”, dato che questa manifestazione ha sede in Friuli-Venezia Giulia. Dal 2012 è svolta nella località balneare di Lignano Sabbiadoro.

Infine si parta di “eterogeneità e inclusione”. Tenendo presenti il motto “Welcome Bikers” e lo slogan “Rally-Race-Rock Festival”, gli organizzatori nel tempo hanno saputo rendere il raduno una grande festa dei motori, con l’arrivo di appassionati di custom e anche di motociclisti e moto di differenti tipologie, oltre a vetture e nel periodo più recente anche veicoli elettrici.