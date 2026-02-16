BER Racing: novità da Arai e NOS nel catalogo moto

Arrivano due novità nel catalogo moto di BER Racing, lo store online dell’azienda di abbigliamento per gli appassionati a due ruote. Questa terza settimana di febbraio aggiunge due caschi, entrambi già disponibili nello shop online ufficiale. Si tratta di Arai Tour-X5, dedicato a chi percorre viaggi più lunghi all’avventura, e NOS NS-1, quest’ultimo invece specifico per la mobilità urbana.

Arai Tour-X5

Entrando nel dettaglio, si tratta di un casco completamente riprogettato. A partire dal nuovo sistema visiera e frontino VAS-A, derivato dal sistema VAS-V utilizzato per RX-7V, permette di rimuovere entrambi in pochi secondi, così come un profilo visiera ridisegnato per migliorare la visibilità, con la presenza del sistema antiappannamento, anche nelle situazioni di maggiore umidità.

Il sistema di ventilazione di Tour-X5 è stato rinnovato con l’introduzione della presa d’aria Arai Logo Duct, dello spoiler AR e della nuova presa d’aria mentoniera. Gli interni sono completamente removibili, con guanciale e calottina interna personalizzabili. Il deflettore paranaso, infine, facilita l’utilizzo degli occhiali ed i guanciali FCS assicurano una calzata ottima sia su strada che fuoristrada. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, con un prezzo di 1.009 euro.

NOS NS-1

NOS NS-1, come dicevamo, è un casco pensato per la mobilità urbana, con un design compatto e classico. I dettagli dell’imbottitura interna sono cuciti a mano, così come sono presenti il cinturino micrometrico, il sunvisor integrato e la calotta leggera. Adatti per un’ottima visibilità e protezione, quando si circola in città. Disponibile nelle taglie dalla XS alla L, ad un listino di 149 euro.