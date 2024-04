Askoll XKP 80: la prova del nuovo scooter elettrico cittadino [FOTO]

La mobilità elettrica è un tema rilevante anche su due ruote, soprattutto per gli spostamenti all’interno dei contesti cittadini. Askoll è da anni al lavoro su questo tema ed ha inserito nella propria gamma una versione più performante dell’XKP, con la variante 80. Dedicato, in particolare, a chi si muove dall’hinterland delle grandi città, potendo raggiungere anche gli 80 km/h di velocità massima, in modo da essere più rapidi negli spostamenti su strade extraurbane.

È in arrivo negli store della casa vicentina in questi giorni, ad un prezzo di listino pari a 5.390 euro, e noi abbiamo avuto l’occasione di metterci in sella a questo nuovo modello in anteprima, sulle strade di Milano, per poter avere delle nostre sensazioni di guida e fornirvi qualche dettaglio su come va questo scooter elettrico.

Le caratteristiche

Non ci sono novità dal punto di vista estetico, rispetto al modello precedente (che resta comunque in gamma), con il suo stile grintoso e sportivo, con il faro rotondo e leggermente inclinato ed un posteriore con un gruppo ottico dal design moderno ed un codino corto. Il display multicolore da 5,5 pollici propone le informazioni principali per chi è in sella: dalla velocità alla carica della batteria, passando per il contachilometri, la modalità di guida, oltre ad orario e temperatura esterna. Tramite l’app MyAskoll si può accedere allo scooter da remoto, compresa l’accensione.

Askoll XKP 80 ha un peso di 71 kg, con un’altezza della sella da terra di 76 cm, rendendolo così agile ed accessibile a tutti. All’anteriore troviamo pneumatici da 90/80 e al posteriore da 110/70, con ruote da 16 pollici, mentre l’impianto frenante utilizza un disco da 220 mm all’anteriore e uno da 190 mm al posteriore con sistema di frenata combinato CBS. Il cambiamento principale è avvenuto sul motore elettrico, ora da 4,1 kW con una coppia di 160 Nm, alimentato da due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,7 kWh ciascuna, con un’autonomia dichiarata di 101 chilometri.

La prova

Ora accendiamo lo scooter ed iniziamo il nostro test ride. Come per tutti i modelli elettrici, è ovviamente silenzioso, con solamente un ‘bip’ per far capire quando è acceso e pronto per muoversi. L’agilità è uno dei temi più importanti per l’XKP 80, con il suo peso ridotto e la capacità di muoversi con comodità attraverso il traffico cittadino, anche grazie ad una buona mappatura. La tenuta di strada è molto buona ed i nuovi pneumatici consentono di assorbire discretamente le disconnessioni del terreno, anche quando ci siamo trovati su un tratto di pavé.

Rispetto al classico XKP, questa nuova versione, alle già note modalità di guida Eco, City e Power, aggiunge la modalità Boost, che consente di viaggiare fino ad 80 km/h per un massimo di due minuti, segnalati sul display. Lo scooter ha così una maggiore accelerazione e grinta, sicuramente utile quando si affronta un tratto di lungo rettilineo o qualche strada extraurbana, ma anche per effettuare un sorpasso in maggiore rapidità. Per un periodo limitato. Quando si viaggia a queste velocità, un po’ più di freno non ci sarebbe dispiaciuto.

La doppia batteria estraibile è posizionata nel sottosella e, di conseguenza, diventa quasi obbligatorio aggiungere il bauletto (optional) per poter riporre il casco o altri oggetti. Molto comoda la doppia presa USB (normale e C) per la ricarica dei propri dispositivi, accoppiato con il porta smartphone posizionato sopra il display multicolore, con piccolo cupolino anti riflesso, potendo così utilizzare il proprio telefono come navigatore, senza rischiare di restare a secco di batteria.

Autonomia e ricarica

Come abbiamo detto, la casa vicentina ha dichiarato un’autonomia di 101 km nel ciclo WMTC e noi possiamo dire che, nelle condizioni reali, la percorrenza è di circa 70 chilometri, poi dipende ovviamente dalla modalità di guida, dalla strada e dalla velocità di percorrenza. Nel nostro test, a Milano città, abbiamo percorso 24 chilometri e la batteria è passata dal 97 al 69%, utilizzando soprattutto la modalità Power, ma provando anche le altre modalità, in particolare la nuova Boost.

Le due batterie agli ioni di litio sono estraibili e si ricaricano con una normale presa di corrente, tramite il caricatore fornito, tra sei ore e sei ore e mezza.

Prezzi

Disponibile nelle livree Night Grey e Antracite, il nuovo Askoll XKP 80 ha un listino prezzi di 5.390 euro, che scende a 3.620 euro con gli incentivi statali disponibili per le moto elettriche.