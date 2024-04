Incentivi moto 2024: non ci saranno nuovi bonus per le termiche

Il mondo delle auto sta attendendo con impazienza il rimodulato piano incentivi 2024, con le rinnovate risorse del Governo, il cui arrivo è atteso all’inizio di maggio per ridare slancio alle immatricolazioni ed al mercato. Anche il settore delle due ruote beneficerà di questo nuovo Ecobonus, però non riguarderà i modelli termici, ma esclusivamente le moto elettriche.

A disposizione circa 20 milioni

È stata ANCMA, con una nota diffusa, ad annunciarlo: “Il DPCM non prevede ulteriori risorse per le moto termiche in aggiunta a quelle già stanziate per il 2024 (5 milioni di euro) e già andate esaurite alla fine del mese di gennaio. Verrà invece integrato il fondo dedicato a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici con risorse derivate dalla redistribuzione dei fondi avanzati negli anni 2022 e 2023, per un importo di circa 17 milioni di euro, che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili”. Attualmente, ci sono poco meno di 4 milioni rimasti nei fondi per il 2024.

Di conseguenza, ci saranno disponibili circa 20 milioni di euro per chi vorrà acquistare un nuovo modello a zero emissioni, mentre chi vorrà acquistare un modello termico non avrà un supporto governativo, visto che, come detto da ANCMA, i fondi 2024 sono stati esauriti in pochissimi giorni.

Arriverà a maggio

Non c’è ancora una data precisa per l’entrata in vigore del DPCM e, di conseguenza, anche del nuovo piano incentivi. Tuttavia, dopo alcuni ritardi, dovrebbe arrivare nella prima parte di maggio.