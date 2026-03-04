Aprilia SR GT 400: prenotazioni online aperte, ecco prezzo e dettagli

Aprilia annuncia il via alla fase di pre-booking online del nuovo SR GT 400, il crossover che porta nel mondo scooter la filosofia progettuale, l’innovazione e il know-how motociclistico che hanno reso Aprilia un punto di riferimento del settore delle due ruote sia su strada che in off-road.

Il nuovo Aprilia SR GT 400, che abbiamo visto in anteprima a EICMA 2025 dello scorso novembre, apre una speciale fase di prenotazione online, disponibile sull’apposita sezione del sito web ufficiale di Aprilia, che permetterà fino al 31 marzo 2026 di accaparrarsi uno dei primissimi esemplari del nuovo scooter GT medio del marchio italiano.

Un scooter GT per la città e non solo

Questo nuovo scooter di Aprilia punta ad affermarsi come standard del suo segmento in termini di stile e tecnologia, proponendosi ai motociclisti come mezzo in grado di garantire emozione, divertimento e piacere di guida. Abbinando una ciclistica rigorosa e un equipaggiamento tecnologico completo, il nuovo Aprilia SR GT 400 è stato progettato per offrire versatilità e dinamismo sia nel traffico urbano che nelle avventure lontane dall’asfalto, dove le scooter può beneficiare delle sospensioni a larga escursione e degli pneumatici con maggiore scolpitura, a cui si affianca la forcella “motociclistica” con doppia piastra di ancoraggio.

Motore mono di 400 cc da 36 CV, peso di 186 kg

L’Aprilia SR GT 400 è spinto da un motore monocilindrico di 400 cc, quattro valvole e raffreddato a liquido, che eroga 36 CV di potenza, garantendo brillantezza ad un scooter che, grazie al suo peso contenuto di appena 186 kg in ordine di marcia, può vantare un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria. Il nuovo scooter GT medio è dotato di equipaggiamento tecnologico completo che comprende di serie la strumentazione con schermo TFT da 5 pollici, il traction control e l’ABS (entrambi regolabili ed escludibili) e il sistema keyless. Sul fronte della praticità e del comfort di guida lo scooter ha il cupolino regolabile in altezza su cinque livelli, mentre il vano sottosella è in grado di ospitare un casco integrale e altri oggetti.

Colorazioni e prezzo

Il nuovo Aprilia SR GT 400 è disponibile in tre colorazioni: Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey. A queste si affianca la speciale versione Rally Replica. Il nuovo scooter di Aprilia viene proposto con un prezzo di partenza di 6.750 €.