EICMA 2024: ecco le principali novità di Airoh

Oggi parte EICMA 2024, centodecima edizione dell’importante esposizione internazionale dedicata alle due ruote, che si afferma sempre di più come un evento imperdibile per professionisti del settore, appassionati e rinomate aziende dell’industria motociclistica. Tra i partecipanti, Airoh sarà presente con il suo stand (Hall 18 – Stand E90), dove presenterà le novità della collezione 2025. Rappresentando l’eccellenza italiana in termini di qualità, innovazione e sicurezza, le offerte del marchio per l’anno prossimo attireranno sicuramente l’attenzione di chi cerca caschi distintivi e altamente aerodinamici.

Airoh: ecco le novità che saranno svelate a EICMA 2024

Airoh presenta i suoi nuovi top di gamma per il segmento strada: i caschi GP 800 FIM Racing #1 e GP 800, progettati nella galleria del vento e perfezionati grazie ai feedback dei piloti della scuderia, come David Alonso e Danilo Petrucci, che saranno presenti allo stand per la loro presentazione. In aggiunta, viene svelato il modello flip up Mathisse II, ora con omologazione P/J e ventilazione migliorata. Infine, debuttano anche quattro nuovi modelli stradali: H.21, TRR II, Kombakt e Bandit.

Oltre ai caschi, Airoh amplia la sua gamma di prodotti introducendo, in collaborazione con Interphone di Cellularline Group, i suoi modelli di interfono AWC 4 e AWC 2. Questi nuovi sistemi di comunicazione, disponibili da febbraio 2025, garantiscono un’eccellente qualità del suono e presentano un design essenziale che si integra perfettamente con i caschi dell’azienda, preservandone le linee eleganti e le grafiche audaci. Inoltre, Airoh sta proseguendo lo sviluppo del primo casco motociclistico al mondo dotato di airbag integrato, presentando durante EICMA 2024 una nuova evoluzione del progetto.